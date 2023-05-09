Меры господдержки предприятий АПК обсудили в Лысковском районе на совещании под председательством Андрея Саносяна Экономика

Меры государственной поддержки для предприятий АПК стали темой совещания под председательством заместителя главы региона Андрея Саносяна, которое прошло в Лысковском районе Нижегородской области.

Как подчеркнул Андрей Саносян, экономика Лысковского района в настоящее время динамично развивается, в том числе, в сферах АПК и пищевой промышленности. На территории района действуют 10 предприятий АПК, 24 крестьянско-фермерских хозяйства.

"важно, чтобы компании могли использовать весь потенциал государственной поддержки, в том числе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Это долгосрочные и краткосрочные льготные кредиты, субсидии на технику, на строительство и модернизацию сельхозобъектов, погектарная поддержка. Стараемся держать руку на пульсе, чтобы вовремя скорректировать наши программы. Основной задачей визита стал анализ того, чем мы можем помочь предприятиям", - отметил замгубернатора Нижегородской области.

В ходе своего визита в Лысковский района Андрей Саносян побывал на ООО "Агрофирма Мяском" (производитель молока), ООО "Дружба" (разведение овец и коз), ИП КФХ Кунев П.А. (фермер, получил грант на овощехранилище), ООО "Лысковский мясокомбинат" (производитель продуктов из мяса) и ЗАО "Пивоваренный завод "Лысковский" (производитель безалкогольных и слабоалкогольных напитков).

Всего на агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году заложено около 5,4 млрд рублей, из которых уже 2,5 млрд доведено до получателей.

Руководитель регионального Минсельхоза Николай Денисов подчеркнул, что сельское хозяйство — одна из ведущих отраслей, которая обеспечивает продовольственную безопасность как региона, так и страны в целом.

"Программы поддержки прошлого года сохраняются. Они доказали свою эффективность. В то же время при необходимости мы вносим коррективы в объемы финансирования и условия кредитования. Как и в прошлые годы, основное направление господдержки — техническое перевооружение, в частности, в молочном животноводстве. У предприятий, которые перешли на новые технологии, выше уровень качества продукции и рентабельность, поэтому им проще работать на рынке", - рассказал Николай Денисов.

Обо всех мерах поддержки аграрной отрасли можно узнать на сайте Минсельхоза Нижегородской области. Также организациям доступны общие инструменты поддержки бизнеса. О них можно узнать в центре "Мой бизнес", созданном в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Филиалы центра действуют также в 35 муниципалитетах региона. Также вопросы можно задать по телефону горячей линии "Мой бизнес": 8 (800) 301-29-94.

Ранее сообщалось, что нижегородские аграрии выполнили весенний сев на 77%.