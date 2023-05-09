Ярмарка "Секреты мастеров" на Нижне-Волжской набережной
График отключений горячей воды от нижегородского "Теплоэнерго"
Банк России выпустил 10-рублевую монету "Нижний Новгород"
Масштабная замена устаревших лифтов в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
12 мая 2023 12:17  [39] Три награды получил Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина накануне Дня Победы 9 мая
12 мая 2023 11:56  [86] ДОМ.РФ выставил на продажу земельный участок площадью 1,3 га в Борском районе
12 мая 2023 11:23  [94] Возможность оплатить парковку транспортной картой появилась в Нижнем Новгороде
12 мая 2023 10:44  [186] Две новые остановки появились у электричек в Нижнем Новгороде
12 мая 2023 09:56  [141] Олимпиадное программирование обсудят участники образовательного проекта "НЕЙМАРК. Лекторий" в Нижнем Новгороде
12 мая 2023 09:03  [144] Глава Арзамаса проголосовал за объект благоустройства по ФКГС на 2024 год
11 мая 2023 19:27  [364] Участников СВО предлагают принимать в вузы без экзаменов
11 мая 2023 19:01  [369] Нижегородский водоканал в 2023 году провел почти 4,5 тысячи анализов водопроводной воды
11 мая 2023 18:46  [373] Волонтёры "Волгаэнерго" приняли участие в городском благоустройстве и высадили туи на территории Автозаводского парка
11 мая 2023 18:35  [346] Улицу 40 лет Октября в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта на две недели
Общество

Три награды получил Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина накануне Дня Победы 9 мая

12 мая 2023 12:17  [39] Общество
Фото: Александр Барыкин

Фото: Александр Барыкин

Тремя наградами был отмечен Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина накануне Дня Победы 9 мая.

Как сообщает пресс-служба АПЗ,  трудовой коллектив предприятия, генеральный директор Андрей Капустин и сборочный участок цеха №37 (мастер Станислав Гладких) занесены на Доску почета в городе Арзамасе.

Как подчеркнул в своем выступлении глава Арзамаса Александр Щелоков, Доска почета в 2023 году впервые объединяет силы города и района.

"Всегда с особым чувством смотрю на эти портреты. Горжусь, что живу с этими людьми в одном городе, знаю их лично. Многие не отмечены какими-то большими подвигами, но многолетний будничный, порой монотонный труд достоин не меньшего уважения. Дело, ради которого человек живет, становится примером для будущих поколений", - сказал мэр.

Гендиректор АПЗ Андрей Капустин сказал, что такая оценка деятельности АПЗ уже стала традиционной наградой для предприятия.

"Безусловно, в этой высокой оценке – заслуга всего коллектива АПЗ. Выражаю всем приборостроителям благодарность за труд!", - отметил он.

Ранее сообщалось, что около 30 молодых специалистов приняли участие в молодежном форуме АПЗ. АПЗ ранее помог в проведении благотворительного концерта для жителей Харцызска.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПЗ Награды
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph