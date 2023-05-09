Три награды получил Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина накануне Дня Победы 9 мая

Фото: Александр Барыкин
Тремя наградами был отмечен Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина накануне Дня Победы 9 мая.
Как сообщает пресс-служба АПЗ, трудовой коллектив предприятия, генеральный директор Андрей Капустин и сборочный участок цеха №37 (мастер Станислав Гладких) занесены на Доску почета в городе Арзамасе.
Как подчеркнул в своем выступлении глава Арзамаса Александр Щелоков, Доска почета в 2023 году впервые объединяет силы города и района.
"Всегда с особым чувством смотрю на эти портреты. Горжусь, что живу с этими людьми в одном городе, знаю их лично. Многие не отмечены какими-то большими подвигами, но многолетний будничный, порой монотонный труд достоин не меньшего уважения. Дело, ради которого человек живет, становится примером для будущих поколений", - сказал мэр.
Гендиректор АПЗ Андрей Капустин сказал, что такая оценка деятельности АПЗ уже стала традиционной наградой для предприятия.
"Безусловно, в этой высокой оценке – заслуга всего коллектива АПЗ. Выражаю всем приборостроителям благодарность за труд!", - отметил он.
Ранее сообщалось, что около 30 молодых специалистов приняли участие в молодежном форуме АПЗ. АПЗ ранее помог в проведении благотворительного концерта для жителей Харцызска.
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