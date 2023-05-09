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Ремонт школ в поселках Смолино и Новосмолинский Володарского округа планируют завершить к 1 сентября

12 мая 2023 13:05  [70]

Депутат Государственной Думы от Нижегородской области Вадим Булавинов проверил ход ремонтных работ учебных заведений в Володарском муниципальном округе. Об этом сообщили в НРО партии.

В рамках контроля за реализацией народной программы "Единой России" депутат посетил школу №6 в рабочем поселке Смолино и школу №8 поселка Новосмолинский, в которых в настоящий момент реализуется второй этап комплексного капитального ремонта.

В каждой школе обучаются более 500 ребят. Ситуация была осложнена тем, что в населенных пунктах отсутствуют альтернативные образовательные организации, способные разместить школьников на время капитального ремонта. В связи с этим, было принято решение производить ремонт в две очереди с поэтапным выполнением. Первый этап в обеих школах завершился в прошлом году.

"Проверял ход работ еще в прошлом году во время завершения первой очереди. Все шло в целом по графику, были отставания, связанные с перебоями в поставках. Но благодаря тщательному контролю и отношению подрядчика с возникающими проблемами справлялись, первый этап был доделан качественно и без серьезных срывов", - заявил Вадим Булавинов.

Образовательный процесс все это время был непрерывным. Сейчас также все сделано для того, чтобы учащиеся и педагоги не подвергались воздействию строительных работ, например, запаху краски или рабочей пыли.

Второй этап капитального ремонта планируется завершить до конца лета текущего года. Депутат Госдумы вместе с руководством округа, директорами учреждений и подрядчиками осмотрел здания школ, обсудил возникающие вопросы.

"У обеих школ – один подрядчик. Делает на совесть, вопросов нет. Отмечу отдельно отношение директоров учебных заведений и главы округа Геннадия Михайловича Щанникова. Все относятся к ремонту тщательно, без мелочей, ответственно. Такое отношение похвально. Есть небольшие нюансы, буду помогать на федеральном уровне", - подвел итог депутат.

Комплексный ремонт в средней школе №6 рабочего поселка Смолино и средней школе №8 поселка Новосмолинский проходит в рамках федеральной программы по модернизации школьной системы образования.

Напомним, федеральная программа капремонта школ реализуется "Единой Россией" вместе с Минпросвещения. Она была инициирована Президентом Владимиром Путиным на Съезде "Единой России" в 2021 году.

В Нижегородской области в рамках федеральной программы комплексный капитальный ремонт проводится в 10 школах. На следующий плановый период 2024 -2025 гг. регион подал заявку еще на 11 образовательных учреждений.

Отметим, что строительство новых образовательных учреждений и капитальный ремонт действующих школ – в числе приоритетных направлений народной программы "Единой России". И находится под особым контролем депутатов всех уровней в рамках работы "партийного десанта".

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