Сбор заявок на Премию Нижнего Новгорода
Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" закрыли на реставрацию
График отключений горячей воды от нижегородского "Теплоэнерго"
Новый речной туристический маршрут по Волге и Оке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
12 мая 2023 16:47  [64] Похороны Александра Шубина прошли в Луганске
12 мая 2023 16:43  [68] Победителями регионального этапа конкурса "Пробуждая сердца - 2023" стали 24 нижегородца
12 мая 2023 16:27  [79] Стартовал Всероссийский отбор участников нового сезона телешоу "Классная тема!"
12 мая 2023 16:09  [116] Юрий Шалабаев поручил обустроить новый тротуар на улице Рябцева после разлива местного водоема
12 мая 2023 15:32  [127] Еще одна группа добровольцев-контрактников из Нижнего Новгорода отправилась в зону СВО
12 мая 2023 15:08  [138] Третий класс пожарной опасности введен в лесах Нижнего Новгорода
12 мая 2023 14:50  [138] Организацией рейтингового голосования по программе ФКГС на 2024 год в Дзержинске занимаются более 60 волонтеров
12 мая 2023 14:37  [150] Правительство РФ ввело единовременные выплаты для медиков, переезжающих работать в гарнизоны
12 мая 2023 14:24  [149] Детский сад на улице Молитовской будет открыт к 1 сентября
12 мая 2023 13:33  [151] Летний отдых для детей в Нижегородской области будет организован в 1100 учреждениях
Общество

Еще одна группа добровольцев-контрактников из Нижнего Новгорода отправилась в зону СВО

12 мая 2023 15:32  [127] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Еще одна группа добровольцев-контрактников из Нижнего Новгорода отправилась в зону СВО.  

Координационный центр, действующий на базе Дома народного единства, организовал обеспечение добровольцев необходимым снаряжением и последующую отправку в воинские части.

"Сегодня состоялась отправка большой группы нижегородских добровольцев, изъявивших желание служить по контракту. Все идут с боевым настроением, некоторые - по второму разу", - отметил военный комиссар Автозаводского района Николай Семчук.

"Мы провожаем на службу настоящих мужчин. С собой они берут целую коробку писем и оберегов от детей для военнослужащих СВО. Эти послания подарят бойцам положительные эмоции от юных нижегородцев, которые верят в то, что победа будет за нами", - сказала заместитель главы администрации Автозаводского района Марина Демидова.

Добровольцев провожали родные и близкие. Перед отправкой они поделились, почему приняли такое решение.

"Давно хотел пойти добровольцем на СВО. Во мне силен дух моих предков. Я из семьи военных и, как прадеды, иду защищать Родину", - рассказал нижегородец Андрей.

"Убежден, каждый настоящий мужчина должен защищать интересы Родины. Мы победим!", - уверен доброволец Геннадий.

Напомним, для поступления на службу по контракту необходимо подать заявку лично, почтовым отправлением или по телефону в пункт отбора или военный комиссариат, а также через личный кабинет на официальном сайте Минобороны РФ: lkg/mil.ru или через электронный сервис "Стать добровольцем или контрактником" на едином портале gosuslugi.ru.

Набор граждан для заключения контракта в Вооруженных силах РФ был объявлен по решению руководства страны и Министерства обороны РФ в целях повышения обороноспособности государства. Контракт с Министерством обороны РФ могут заключить граждане, годные по состоянию здоровья, в возрасте от 18 лет. Срок контракта – от 1 года и более.

Министерство обороны России обеспечивает контрактников ежемесячным денежным довольствием в размере не менее 204 тыс. рублей при нахождении в зоне СВО и дополнительными выплатами за воинские успехи.

Жители региона, не имеющие работы и добровольно заключающие контракт на военную службу, получат возможность трудоустроиться на предприятия области. При заключении контракта на военную службу они будут трудоустроены и от предприятия дополнительно получат единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей, а также ежемесячные выплаты по 50 тыс. рублей на период действия контракта.

На время действия контракта гражданину предоставляется целый набор социальных льгот и гарантий: собственное жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему, служебное жилье или компенсация за его наем, двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в шесть месяцев. Также гарантируется страхование жизни и здоровья за счет средств федерального бюджета.

Контрактнику гарантируется статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы, кредитные и налоговые каникулы, бюджетные места для обучения детей в вузах и бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях.

В Нижегородской области по решению губернатора действует отдельный – уникальный – механизм поддержки семей военнослужащих – военный социальный контракт, по которому предоставляются 50-процентная компенсация оплаты ЖКУ, ежемесячные выплаты по 10 тыс. рублей беременным и на каждого ребенка в семье, а также бесплатные детсад, школьное питание и продленка для детей участников СВО.

Ранее сообщалось, что нижегородские добровольцы отправились в учебный центр для подготовки к участию в СВО. Координационный центр по поддержке военнослужащих ранее отправил очередную партию гумпомощи нижегородским участникам СВО.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph