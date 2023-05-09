Еще одна группа добровольцев-контрактников из Нижнего Новгорода отправилась в зону СВО Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Еще одна группа добровольцев-контрактников из Нижнего Новгорода отправилась в зону СВО.

Координационный центр, действующий на базе Дома народного единства, организовал обеспечение добровольцев необходимым снаряжением и последующую отправку в воинские части.

"Сегодня состоялась отправка большой группы нижегородских добровольцев, изъявивших желание служить по контракту. Все идут с боевым настроением, некоторые - по второму разу", - отметил военный комиссар Автозаводского района Николай Семчук.

"Мы провожаем на службу настоящих мужчин. С собой они берут целую коробку писем и оберегов от детей для военнослужащих СВО. Эти послания подарят бойцам положительные эмоции от юных нижегородцев, которые верят в то, что победа будет за нами", - сказала заместитель главы администрации Автозаводского района Марина Демидова.

Добровольцев провожали родные и близкие. Перед отправкой они поделились, почему приняли такое решение.

"Давно хотел пойти добровольцем на СВО. Во мне силен дух моих предков. Я из семьи военных и, как прадеды, иду защищать Родину", - рассказал нижегородец Андрей.

"Убежден, каждый настоящий мужчина должен защищать интересы Родины. Мы победим!", - уверен доброволец Геннадий.

Напомним, для поступления на службу по контракту необходимо подать заявку лично, почтовым отправлением или по телефону в пункт отбора или военный комиссариат, а также через личный кабинет на официальном сайте Минобороны РФ: lkg/mil.ru или через электронный сервис "Стать добровольцем или контрактником" на едином портале gosuslugi.ru.

Набор граждан для заключения контракта в Вооруженных силах РФ был объявлен по решению руководства страны и Министерства обороны РФ в целях повышения обороноспособности государства. Контракт с Министерством обороны РФ могут заключить граждане, годные по состоянию здоровья, в возрасте от 18 лет. Срок контракта – от 1 года и более.

Министерство обороны России обеспечивает контрактников ежемесячным денежным довольствием в размере не менее 204 тыс. рублей при нахождении в зоне СВО и дополнительными выплатами за воинские успехи.

Жители региона, не имеющие работы и добровольно заключающие контракт на военную службу, получат возможность трудоустроиться на предприятия области. При заключении контракта на военную службу они будут трудоустроены и от предприятия дополнительно получат единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей, а также ежемесячные выплаты по 50 тыс. рублей на период действия контракта.

На время действия контракта гражданину предоставляется целый набор социальных льгот и гарантий: собственное жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему, служебное жилье или компенсация за его наем, двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в шесть месяцев. Также гарантируется страхование жизни и здоровья за счет средств федерального бюджета.

Контрактнику гарантируется статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы, кредитные и налоговые каникулы, бюджетные места для обучения детей в вузах и бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях.

В Нижегородской области по решению губернатора действует отдельный – уникальный – механизм поддержки семей военнослужащих – военный социальный контракт, по которому предоставляются 50-процентная компенсация оплаты ЖКУ, ежемесячные выплаты по 10 тыс. рублей беременным и на каждого ребенка в семье, а также бесплатные детсад, школьное питание и продленка для детей участников СВО.

Ранее сообщалось, что нижегородские добровольцы отправились в учебный центр для подготовки к участию в СВО. Координационный центр по поддержке военнослужащих ранее отправил очередную партию гумпомощи нижегородским участникам СВО.