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Общество

Победителями регионального этапа конкурса "Пробуждая сердца - 2023" стали 24 нижегородца

12 мая 2023 16:43  [69] Общество
Фото: организаторы мероприятия

Фото: организаторы мероприятия

Награждение региональных победителей конкурса "Пробуждая сердца - 2023" прошло в Мининском университете. Об этом сообщили в региональном отделение Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" в Нижегородской области.

Участниками конкурса стали представители различных муниципалитетов региона.

Конкурс проводится Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в память о Народном артисте СССР, сопредседателе центрального штаба "Бессмертного полка России" Василии Семеновиче Лановом. 

Конкурс проводился по четырем номинациям в различных возрастных категориях.

Самой юной победительницей конкурса стала 6-летняя Татьяна Чистякова из Богородска, принимавшая участие в номинации "Выразительное чтение наизусть произведений русских и советских классиков".

"Награждение региональных победителей конкурса в стенах Мининского университета не случайно. Третий год действует соглашение о сотрудничестве, заключенное между Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России" и университетом. За эти годы студенты и сотрудники вуза принимали активное участие в различных форматах проведения "Бессмертного полка". Конкурс "Пробуждая сердца" способствует поддержанию общественного интереса к изучению произведений классической русской и советской литературы, повышению культурного уровня, развитию творческого потенциала молодежи", – сказал член Общественной палаты Нижегородской области, член регионального штаба ООД "Бессмертный полк России" Сергей Малиновский. 

Победители регионального этапа конкурса  получили дипломы и ценные подарки.

Ранее сообщалось, что около 4 тысяч нижегородских школьников приняли участие в историческом квесте "Наша Победа".

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Теги:
Бессмертный полк Конкурсы Патриотизм
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