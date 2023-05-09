Общественный совет при нижегородском СУ СК РФ провёл выездное заседание на АПЗ им. Пландина Политика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Общественный совет при Управлении СК РФ по Нижегородской области провёл выездное заседание на площадке Арзамасского приборостроительного завода имени П.И.Пландина. В мероприятии, прошедшем под председательством главы Следственного управления, генерал-лейтенанта юстиции Айрата Ахметшина, принял участие председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.



Как рассказали в пресс-службе Гордумы, первое в подобном формате заседание Совета прошло в декабре 2022 года на территории завода "Русполимет" в Кулебаках. Тогда глава регионального СУ СК РФ предложил проводить заседания на разных площадках. Предполагается, что следующее пройдёт уже на заводе "Красное Сормово".

Айрат Ахметшин отметил, что Общественный совет необходим для воплощения принципа гласности и открытости в работе следственных органов, защиты прав и свобод граждан и взаимодействия при выработке направлений деятельности СУ СК.

Участники заседания заслушали доклад о роли правоохранительных органов в развитии экономического потенциала и инвестиционной привлекательности региона, озвученный нижегородским бизнес-омбудсменом, заместителем председателя Общественного совета при СУ СК РФ по региону Павлом Солодким.

В ходе заседания Олег Лавричев отметил важность возобновления полноценной работы Общественного совета.

"Сегодня мы обсудили вопросы охраны труда и промышленной безопасности, которые обеспечиваются в целом правильным, эффективным управлением непосредственно на производстве, услышали статистику по этому направлению надзорной деятельности. Членами совета и руководителем следственного управления было отмечено позитивное решение данных вопросов на АПЗ. Здесь обеспечена соответствующая культура производства, ежегодно вкладываются значительные средства в мероприятия по реализации безопасных условий труда – 620 млн рублей только за прошедший год. Это общая практика, учитывая нынешнюю загрузку промышленных производств, особенно оборонно-промышленного комплекса", - подчеркнул он.

В заключение мероприятия Айрат Ахметшин передал Олегу Лавричеву гуманитарную помощь, которую собрали сотрудники нижегородского СУ СК для военнослужащих в зоне СВО, а также вручил флаг проекта "Знамя Победы моей семьи: ZOVпредков".

Олег Лавричев сообщил, что полученные квадрокоптеры и знамя будут переданы в конкретное воинское подразделение во время очередной поездки группы "Нижегородского ополчения-2022" на Донбасс в конце мая.

"Очень благодарен и Айрату Саетовичу, и всему его коллективу за поддержку. В этот процесс вливается все больше представителей бизнеса, промышленников. На сегодня на разные участки линии фронта нами отправлено порядка 270 тонн гумпомощи. Большое спасибо руководству АПЗ и лично генеральному директору Андрею Капустину за всестороннее содействие и помощь в транспортировке грузов!" - сказал председатель Гордумы.

СПРАВКА:

Проект "Знамя Победы моей семьи: ZOVпредков" реализуется по инициативе СК РФ в рамках Всероссийской патриотической эстафеты "Россия – страна Героев" в целях передачи будущим поколениям памяти о победах на фронтах и в тылу, сохранения преемственности славы героев и поддержки российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи на передовой в борьбе с нацистским киевским режимом.

В рамках проекта сотрудники СК РФ, семьи военнослужащих, участников спецоперации и все желающие изготавливают индивидуальные семейные знамёна в форме штурмовых флагов с совмещённой символикой СССР и России, а также портретами героев-ветеранов Великой Отечественной войны. Знамёна передаются в зону проведения СВО для размещения на военной технике или использования как штурмовых флагов пеших подразделений. По итогам проекта флаги вернутся к своим создателям для хранения в качестве семейной реликвии.