Ремонт школы №73 в Нижнем Новгороде будет продолжен новым подрядчиком Общество

Школа №73 Фото: Яндекс.Карты

Ремонт школы №73 в Нижнем Новгороде будет продолжен новым подрядчиком. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, в июне 2021 года МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода" заключило контракт на сумму в 90 млн рублей с ООО "Строй Профи М" на выполнение капремонта школы №73. Работы должны были быть выполнены до декабря 2021 года.

Подрядчик не завершил работы в срок, а также присвоил более 1 млн рублей.

По данному факту в сентябре 2022 года было возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Тогда сообщалось, что часть фактически незавершенных работ уже была оплачена. По данному факту также было инициировано уголовное преследование.

Сегодня стало известно, что подрядчик работ похитил в общей сложности 43 млн рублей.

Как сообщили в мэрии, для завершения теплового контура здания школы были заключены контракты на устройство фасада и системы отопления. Сейчас эти работы полностью завершены, что позволит начать внутренние отделочные работы.

В настоящее время идет подготовка документации для проведения аукциона по определению подрядчика для завершения капремонта здания школы.