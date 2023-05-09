Штаб общественной поддержки начал принимать батарейки на утилизацию Общество

Фото: пресс-служба Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия"

С сегодняшнего дня нижегородцы могут сдать батарейки на утилизацию в Штабе общественной поддержки. 12 мая, в день экологического образования, в рамках партийного проекта "Чистая страна" здесь организована зона по сбору батареек.

Первыми участниками акции стали нижегородские молодогвардейцы. Каждый из них, кто принес использованную батарейку, получил в качестве поощрения пакетик с семенами цветов.

"Очень хочется, чтобы наши дети, будущие поколение жили на красивой, чистой, зеленой территории, особенно в крупных городах и промышленных центрах. В составе батареек содержится и свинец, и ртуть, и цинк. При попадании батареек в почву все эти химические элементы разносятся грунтовыми водами и могут попасть в организм человека и животных. Отдав на переработку хотя бы одну батарейку, многие даже не представляют, какой большой вклад они вносят в поддержку экологии", - отметил руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

По его словам, в рамках акции планируется провести экоуроки для детей одного из детских домов в Сормовском районе Нижнего Новгорода. "Мы расскажем ребятам об экологическом этикете, о грамотном природопользовании, чтобы в будущем они могли жить в экологически чистом и зеленом городе", - добавил он.

Напомним, акция "Экологический этикет" приурочена к Дню экологического образования и направлена на привлечение внимания к вопросам бережного отношения к природе. Мероприятия акции проходят в рамках партпроекта "Чистая страна" и при содействии фонда "КОМПАС".

"Экологическое благополучие страны, повышение качества жизни людей, сохранение и приумножение природных ресурсов – это приоритетные задачи партийного проекта "Чистая страна" и народной программы "Единой России". Этому в ней посвящен целый раздел – "Экология для жизни". Но только лишь усилиями государства все задачи не решить. Каждый из нас должен задуматься о сохранении природы и приложить максимум усилий, чтобы сберечь планету для будущих поколений", - отметил председатель комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, координатор партийного проекта "Чистая страна" Дмитрий Кобылкин.

Штаб общественно поддержки работает ежедневно, без выходных, с 10 до 19 часов по адресу: Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 61 (вход со стороны ул. Малая Покровская).