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Общество

Ряд улиц Нижнего Новгорода перекроют 13 мая в рамках открытия мотосезона

12 мая 2023 18:58  [135] Общество

В Нижнем Новгороде 13 мая состоится Открытие мотосезона, приуроченное ко Дню рождения Святого Благоверного князя Александра Невского.

В связи с этим с 11:00 до 12:30 будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах, предупредили в городском департаменте дорожного хозяйства.

В частности, будут перекрываться улицы по маршруту следования торжественной мотоколонны - пл. Ленина, Советская, Канавинский мост, Похвалинский съезд, Масленникова, Малая Ямская, Максима Горького, Метромост, Нижне-Волжская набережная, Красная Слобода, на парковке ФОКа "Горадром".

Соответствующие дорожные знаки будут установлены на подъездах к зонам ограничений. Объезд будет организован по прилегающим улицам, добавили в департаменте.

Кроме того, в зоне проведения мероприятия будет запрещена стоянка транспортных средств, все припаркованные автомобили будут эвакуированы на спецстоянку.

С 13:00 до 15:00 в честь открытия мотосезона-2023 состоится праздничая программа в Парке Победы. там будут организованы спортивная программа, показательные выступления юных мотоспортсменов, а также патриотический концерт.

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Теги:
движение Мотоспорт Транспорт
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