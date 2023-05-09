Ряд улиц Нижнего Новгорода перекроют 13 мая в рамках открытия мотосезона

В Нижнем Новгороде 13 мая состоится Открытие мотосезона, приуроченное ко Дню рождения Святого Благоверного князя Александра Невского.
В связи с этим с 11:00 до 12:30 будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах, предупредили в городском департаменте дорожного хозяйства.
В частности, будут перекрываться улицы по маршруту следования торжественной мотоколонны - пл. Ленина, Советская, Канавинский мост, Похвалинский съезд, Масленникова, Малая Ямская, Максима Горького, Метромост, Нижне-Волжская набережная, Красная Слобода, на парковке ФОКа "Горадром".
Соответствующие дорожные знаки будут установлены на подъездах к зонам ограничений. Объезд будет организован по прилегающим улицам, добавили в департаменте.
Кроме того, в зоне проведения мероприятия будет запрещена стоянка транспортных средств, все припаркованные автомобили будут эвакуированы на спецстоянку.
С 13:00 до 15:00 в честь открытия мотосезона-2023 состоится праздничая программа в Парке Победы. там будут организованы спортивная программа, показательные выступления юных мотоспортсменов, а также патриотический концерт.
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