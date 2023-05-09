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Бизнес

Завод по выпуску асфальтобетонных смесей в Навашине произвел рекордный объем асфальта

12 мая 2023 19:16  [86] Бизнес

Фото: пресс-служба АО" Автобан"

Завод по выпуску асфальтобетонных смесей в Навашине произвел рекордный объем асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Автобан".

Согласно информации, участок по выпуску асфальтобетонных смесей 4 этапа М-12 в городе Навашино "СУ 910" 27 апреля произвел рекордный в строительном сезоне 2023 года объем асфальтобетонной смеси – 3 336 тонн.

Как рассказал руководитель проекта "СУ 910" Сергей Ашихмин, максимальный выпуск асфальтобетонной смеси на заводе составлял 3 600 тонн за две смены, что является практически предельным числом, исходя из технических возможностей линии и количества персона. В час производится 180 тонн асфальта. Таким образом, за одну десятичасовую смену производится 1 800 тонн смеси.

Начальник участка по производству асфальтобетонных смесей М-12 Андрей Шестопалов отметил, что сейчас темпы работ по укладке асфальтобетонной смеси увеличиваются практически каждый день, поэтому завод стремится выпускать как можно больший объем для непрерывной укладки покрытия.

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Теги:
Навашино Производство
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