Волонтёры Инжинирингового дивизиона Росатома высадили аллею в парке Кулибина Общество

Фото: пресс-служба Росатома

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом" в год 25-летия АО "Атомстройэкспорт" – управляющей компании дивизиона, провёл в Нижнем Новгороде экологическую акцию в рамках международного патриотического проекта "Сад Памяти".

Более 70 волонтёров дивизиона во главе со старшим вице-президентом по корпоративным функциям АО АСЭ Николаем Подоровым высадили 20 елей и 5 сиреней в парке им. И.П. Кулибина.

В мероприятии также приняли участие замглавы Минлесхоза Нижегородской области Александр Чешуин, первый замминистра экологии и природных ресурсов региона Ольга Белянина, представители АНО "Сад Памяти" и Волонтёры Победы.

"В Великой Отечественной войне было много жертв, и, сажая деревья, мы оставляем память о них на долгие годы. Росатом – это представитель зеленой энергетики, поэтому все, что связано с экологией – это тоже наша обязанность, это то, что мы умеем делать и делаем в регионах своего присутствия. И не зря в Нижнем Новгороде был выбран парк им. Кулибина, поскольку Иван Петрович Кулибин – это представитель научной мысли, инженер, и "Атомстройэкспорт", как Инжиниринговый дивизион, близок к этому. Уверен, что данная акция будет продолжаться, и в наших городах будет появляться все больше красивых деревьев", – сказал Николай Подоров.

По словам представителей профильных региональных ведомств, министерства традиционно поддерживают этот значимый проект, который объединил в себе такие важные человеческие чувства, как патриотизм, любовь, память о прошлом и соединил их с заботой о настоящем, в том числе в вопросах экологии.

"Акция заставляет задуматься о ценностях. Как для профильного министерства нам крайне важно, что такие “народные” события проходят под эгидой экологии и с каждым годом обретает все больше единомышленников. Сегодня мы собрались в историческом месте Нижнего Новгорода, парке имени нашего прославленного земляка Ивана Петровича Кулибина. Мы здесь для того, чтобы в этом парке появилась аллея, посвященная тем, кто был предан Отечеству, к сожалению, иногда ценой собственной жизни", - отметила Ольга Белянина.

В 2023 году акция "Сады памяти" проводится в четвертый раз, к ней уже присоединились участники из 35 стран. Их цель – ежегодно высаживать по всему миру 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.