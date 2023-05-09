Пропавшую тринадцатилетнюю девочку разыскивают в Нижнем Новгороде

Тринадцатилетнюю девочку разыскивают в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".
Мария Кашина 12 мая ушла из дома на улице Ладыжникова, 4 и не вернулась.
Девочка худощавого телосложения, рост - 150 сантиметров, волосы светлые, крашеные до плеч, вьющиеся, темные глаза.
Одета в темно-красную вязаную кофту, черные широкие штаны и черные кроссовки.
Среди особых примет отмечаются шепелявость и сутулость.
При себе и Марии были черно-розовый рюкзак, мобильный телефон, зарядник, ключи на розовом шнурке.
Если вы обладаете информацией о местонахождении девочки, просьба сообщить об этом по телефонам 8 (831) 28-38-200 или 102.
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