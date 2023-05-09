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Пропавшую тринадцатилетнюю девочку разыскивают в Нижнем Новгороде

13 мая 2023 10:55  [77] Происшествия

Тринадцатилетнюю девочку разыскивают в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".

Мария Кашина 12 мая ушла из дома на улице Ладыжникова, 4 и не вернулась.

Девочка худощавого телосложения, рост - 150 сантиметров, волосы светлые, крашеные до плеч, вьющиеся, темные глаза.

Одета в темно-красную вязаную кофту, черные широкие штаны и черные кроссовки.

Среди особых примет отмечаются шепелявость и сутулость.

При себе и Марии были черно-розовый рюкзак, мобильный телефон, зарядник, ключи на розовом шнурке.

Если вы обладаете информацией о местонахождении девочки, просьба сообщить об этом по телефонам 8 (831) 28-38-200 или 102.

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