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Общество

Профориентационные занятия для школьников и безработных пройдут в Нижегородской области

14 мая 2023 10:39  [125] Общество

Филиалы Нижегородского центра занятости населения проведут профориентационные мероприятия для школьников и безработных граждан, сообщает региональное управление по труду и занятости населения.

Лысковский филиал Нижегородского центра занятости на 17 мая запланировал профориентационное мероприятие для несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в КДН.

В школе №58 Нижнего Новгорода 18 мая пройдет мероприятие для учащихся "Время выбирать! Кем стать?".

Дзержинский филиал 18 мая проведет конференцию для безработных "Стратегия трудоустройства", а 19 мая - профориентационное мероприятие для учащихся "Введение в профессию".

Подобные мероприятия состоятся в Сормовском районе Нижнего Новгорода и Балахне.

Как пояснили в управление по труду и занятости населения, занятия по социальной адаптации помогают определить трудности поиска работы, оценить свои сильные стороны, составить конкретный план действий, который приведет к успешному трудоустройству. На занятиях по соцадаптации безработные граждане имеют возможность грамотно составить профессиональное резюме, обрести навыки самопрезентации, собеседования с работодателем и освоить стратегию поиска работы.

Участие в занятиях и тренингах по соцадаптации повышает конкурентоспособность граждан на рынке труда и способствует их трудоустройству. В рамках мероприятия психолог-профконсультант центра занятости расскажет о важности имиджа в карьере и жизни человека и даст советы по подготовке к собеседованию.

За подробной информацией о мероприятиях можно обратиться в соответствующие филиалы Нижегородского центра занятости населения.

Напомним, Нижегородская область в 2022 году в числе 17 регионов Российской Федерации вошла в первый этап пилотного проекта комплексной модернизации службы занятости. Проект предполагает переход центров занятости на единые стандарты работы. В его рамках в регионе в прошлом году был создан единый центр занятости нового типа, объединяющий 16 филиалов и 38 отделений в каждом муниципальном образовании. Все центры занятости населения теперь работают в структуре нового учреждения под названием "Нижегородский центр занятости населения" и под брендом "Кадровый центр "Работа России".

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Теги:
Трудоустройство
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