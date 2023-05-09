Нижегородцы спасли третьего лосенка-потеряшку Общество

Фото: пресс-служба минлесхоза Нижегородской области

Нижегородцы спасли третьего лосенка-потеряшку, сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

В этот раз лосенок вышел к рыбакам в Воскресенском районе и не отходил от них всю ночь. Рыбаки не смогли найти его мать и перевезли малыша егерям охотхозяйства "Сокол".

На следующий день инспектор Министерства лесного хозяйства и охраны по Воскресенскому району Александр Пасынков забрал лосенка и отвез Татьяне Борисовне и Александру Михайловичу Пироговым.

При осмотре на нём было обнаружено много клещей и уже подсохшие раны. Сейчас лосёнку ничего не угрожает.

Напомним, что у Татьяны Пироговой лосят выхаживают, откармливают и помогают им созреть для самостоятельной жизни.

В минлесхозе добавили, что мамы этих лосят, как правило, погибают при ДТП или от нападения волка.