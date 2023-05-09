Первенство России по фехтованию открылось в Нижнем Новгороде Спорт

Первенство России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 24 лет открылось 13 мая в Нижнем Новгороде и завершится 20 мая.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из 20 регионов страны. Первенство пройдет по трем дисциплинам (рапира, шпага, сабля) среди мужчин и женщин в личном и командном зачетах.

Организаторы соревнований – Федерация фехтования России, Спортивная федерация фехтования Нижегородской области при поддержке министерства спорта Нижегородской области и департамента физической культуры и спорта Нижнего Новгорода.

На торжественной церемонии открытия соревнований присутствовали президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, замминистра спорта Нижегородской области Екатерина Парилова, председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, заместитель главы администрации Нижнего Новгорода по социальным вопросам Леонид Стрельцов, а также представители Федерации фехтования России, правительства Нижегородской области, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области.

"Сила, мужество, отвага и достоинство – это качества, которые есть у каждого спортсмена, выступающего на этих соревнованиях. В этом году Нижний Новгород стал Молодежной столицей России, и то, что наш город принимает Первенство по фехтованию среди юниоров, в очередной раз подтверждает высокий статус региона. Желаю всем участникам, чтобы эти соревнования остались в памяти яркими воспоминаниями, а посещение Нижегородской области произвело самые приятные впечатления! Будьте быстрыми, точными и всегда достигайте своих целей!" - отметила заместитель министра спорта региона Екатерина Парилова.

"В Нижнем Новгороде впервые с 2011 года снова проходит молодежное первенство России по фехтованию. Символично, что мы принимаем этот большой спортивный праздник в год, когда наш город носит статус Молодежной столицы России. Благодаря многочисленным усилиям оргкомитета, Федерации фехтования России, правительства региона, администрации города и городской Думы, а также спонсоров, турнир проходит на высоком организационном и техническом уровне. Надеюсь, что эта высокая планка первенства поможет спортсменам еще лучше мобилизоваться, проявить свой характер, волю к победе и показать отличный результат", – отметил председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, пожелав участникам соревнований успехов, а болельщикам – интересных и содержательных финальных боев.