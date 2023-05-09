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Понятие и особенности профессии слесаря-сантехника

15 мая 2023 12:11  [31]

Основная деятельность слесаря-сантехника заключается в монтаже оборудования на примере рукомойников с ванными, унитазов с кухонными мойками, душевых кабин и пр. Он эффективно справляется с возникающими протечками и поломками, занимается разводкой водопроводных сетей. Не стоит забывать о демонтаже/монтаже водомеров, введением в эксплуатацию водонагревателей любого формата, текущих ремонтах с шлангами, кранами и пр.

Из особенностей

Сегодня обучение на слесаря сантехника проходят предпочтительно мужчины, что обусловлено спецификой рода деятельности. Они ознакамливаются с теоретическими основами, получают бесценные навыки по ряду направлений, например:

  • конструкция водопроводов бытового значения;
  • работа со специализированным инструментом, соответствующими материалами и приспособлениями;
  • герметизация имеющихся соединений;
  • типы сантехнических имеющихся труб, условия их применения на практике;
  • принципы подключения в работу радиаторов с водонагревателями, устройств отопления;
  • знание строительной терминологии;
  • обустройство канализации в многоквартирных объектах и в частных строениях.

Чаще всего слесарем-сантехником становится человек с техническим складом ума, не боящийся ручной работы, интересующийся инженерными науками. Что касается личностных качеств, не обойтись без аккуратности, вежливости, предельной внимательности. Если говорить об аттестации, детальнее о которой можно узнать на https://obuchenieprosto.ru/catalog/kursy-slesarey/slesar-santekhnik/, она проверки имеющихся навыков и знаний, соответствующего опыта в работе. Только так все поставленные задачи будут осуществляться качественно и на высоком уровне. При проведении аттестации обнаруживаются ненадежные специалисты, не способные справляться со своими обязанностями.

Повышение квалификации

Мероприятие преследует ознакомление и освоение новых появляющихся технологий, выпускаемого функционального оборудования, материалов. Не стоит забывать про освоение выпускаемых инструментов, изменений в электрике, теплотехнике, гидравлике. В результате существенно повышается качество выполняемой работы, на практике решаются самые нестандартные и сложные задачи.

На практике не обойтись слесарю-сантехнику и без переподготовки. Это часто требуется при освоении новой сферы деятельности, смене уже освоенной специальности. В таких случаях мастеру придется осваивать автоматизированные системы, их монтаж и предварительное проектирование на масштабных объектах.

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