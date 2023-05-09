Две выставки нижегородских художниц стали доступны для посещения в центре "Рекорд" Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области В культурном центре "Рекорд" открылись две выставки нижегородских художниц. Как сообщили в министерстве культуры Нижегородской области, общее число работ Оксаны Шилиной Solar wave и Киры Шилиной Flores pro memoria, представленных на экспозиции, составляет более 40. Отмечается, что обе художницы ранее закончили Нижегородское художественное училище. В работах Оксаны Шилиной прослеживаются темы семьи, материнства, образ женщины-творца. Кира Шилина в своих работах отразила "Турецкий цикл": это краски субтропической растительности и серо-коричневые тона российской осени. Художница изобразила различные растения, придав им разнообразие оттенков. Посетить обе выставки можно бесплатно до 12 июня. Ранее сообщалось, что выставка "Смыслы и образы нового мира. Обратная перспектива" культурного центра "Традиция" открылась в нижегородском Доме народного единства.

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