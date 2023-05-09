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Культура и отдых

Две выставки нижегородских художниц стали доступны для посещения в центре "Рекорд"

15 мая 2023 12:25  [114] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В культурном центре "Рекорд" открылись две выставки нижегородских художниц.

Как сообщили в министерстве культуры Нижегородской области, общее число работ Оксаны Шилиной Solar wave и Киры Шилиной Flores pro memoria, представленных на экспозиции, составляет более 40.  

Отмечается, что обе художницы ранее закончили Нижегородское художественное училище.

В работах Оксаны Шилиной прослеживаются темы семьи, материнства, образ женщины-творца.

Кира Шилина в своих работах отразила "Турецкий цикл": это краски субтропической растительности и серо-коричневые тона российской осени. Художница изобразила различные растения, придав им разнообразие оттенков.

Посетить обе выставки можно бесплатно до 12 июня.

Ранее сообщалось, что выставка "Смыслы и образы нового мира. Обратная перспектива" культурного центра "Традиция" открылась в нижегородском Доме народного единства.

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Теги:
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