Андрей Саносян поздравил победителей Всероссийской Молодежной олимпиады стандартов Общество

Фото: Нижегородский ЦСМ

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян поздравил победителей Всероссийской Молодежной олимпиады стандартов.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, торжественное мероприятие состоялось в Нижнем Новгороде.

Замгубернатора региона отметил важность работы специалистов по стандартизации, поскольку именно от них во многом зависит бесперебойная, эффективная работа важнейших отраслей экономики, в числе которых транспорт, промышленность, торговля.

"В ходе олимпиады ребята смогли на себе ощутить, насколько важен труд тех, кто занимается стандартизацией", – сказал Андрей Саносян.

Всего в соревновании приняло участие 34 школьника из 18 регионов России.

В частности, на олимпиаде были представлены идеи по стандартизации сферы утилизации бумаги, услуг по туризму, обеспечения продовольственной безопасности в области животноводства, мобильных устройств по уборке территорий, медицинского оборудования, а также унификации размерного ряда одежды.

Творческий подход к решению задач, креативное мышление, а также актуальность представленных работ оценивало жюри, в состав которого вошли представители Росстандарта и его подведомственных организаций, Роскачества, Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, Союза молодых инженеров России.

"Участники показали отличную подготовку, все финалисты продемонстрировали высокий уровень знаний в области стандартизации и творческий подход к решению поставленных задач. Прошедший год показал значимость развития технологической независимости государства, а для этого нужны инженеры, в том числе знакомые с базовыми основами стандартизации и обеспечения единства измерений. Мы считаем важным со школьной скамьи рассказывать детям о стандартах, направлениях их использования, актуальности данного направления в целом для развития будущего России", – подчеркнул руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев.

Напомним, национальный проект "Образование" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что борский школьник стал одним из победителей Национальной технологической олимпиады.