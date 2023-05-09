ФоРГО: Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по инвестиционной активности Экономика

Фонд развития гражданского общества провел анализ инвестиционной активности субъектов РФ. Исследователи Фонда исходили из аксиомы, что одной из важнейших задач в настоящее время, является обеспечение экономического, хозяйственного и оборонного суверенитета страны, продовольственной, технической, технологической и информационной безопасности. Индикатором исполнения этих задач является размер инвестиций (за счет всех источников) как в абсолютном выражении, так и в динамике, сообщает пресс-служба Нижегородского филиала ФоРГО.

По мнению аналитиков ФоРГО, наиболее достоверно данный процесс может отражать интегральная итоговая оценка обоих показателей, чтобы, с одной стороны, минимизировать «эффект низкой базы», а с другой – уйти от очевидного и заведомого преимущества традиционных промышленных центров.

По итогам 2021-2022 гг. первые пять позиций (последовательно) занимают: Иркутская область, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Ханты-Мансийский авт. округ – Югра, Ямало-Ненецкий авт. округ.



Нижегородская область также оказалась среди регионов-лидеров, заняв 14 место в рейтинге.

Эксперты ФоРГО отмечают, что объем инвестиций в основной капитал в целом по стране за 2022 год по сравнению с 2021 годом увеличился на 4 625 729,8 млн. руб. или на 19,9%. В сопоставимых ценах (отсекая инфляцию) общий рост инвестиций за счет всех источников финансирования увеличился на 4,6%. Поэтому среди лидеров инвестиционной активности оказались регионы, сочетающие абсолютный объем инвестиций в капитал и их динамику.

Комментируя полученные результаты, Глава ФоРГО Константин Костин подчеркнул, что "инвестиции в капитал, частный и/или государственный (в данном случае это не имеет значения) – это единственный возможный источник будущего роста производства и занятости населения, а, следовательно, и увеличения его покупательной способности". "Поэтому даже в абсолютном исчислении, без учета динамики цен, рост объема инвестиций означает будущий общий рост экономики на уровне государства", – заключил он.

Источники данных: Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Подробно с рейтингом и методикой его формирования можно познакомится на сайте ФоРГО: http://civilfund.ru/mat/view/147