Время работы Нижегородского кремля продлено
Схему сети ливнёвок на 2026-2036 годы разработают в Нижнем Новгороде
Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" закрыли на реставрацию
Банк России выпустил 10-рублевую монету "Нижний Новгород"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Понятие и продвижение инфопродуктов

15 мая 2023 15:08  [48]

Под понятием инфопродукта понимается несущий пользу платный контент на просторах интернета. Из ярких примеров можно привести обучающие курсы, за которые пользователь вносит оплату, заходит на соответствующий сайт и пользуется предоставляемыми услугами в любом удобном месте. В эту же категорию можно отнести электронные книги с гайдами, вебинары с различными тренингами и пр.

Полезные советы

Изначально следует определиться, где продавать инфопродукты. Чтобы они разлетались в кратчайшие сроки и приносили доход, рекомендуется обратить внимание на их:

  • качество;
  • весомую пользу;
  • заинтересованность со стороны потенциальных пользователей.

Разработку подобного объекта не выполнить без соответствующих знаний. Не удивительно, что многие люди при наличии средств обращаются к профессионалам и экспертам, которые за несколько месяцев создают готовый инфопродукт. На следующем этапе человек его реализует в качестве своего, личного. Но и продажа сопровождается рядом определенных нюансов. Ведь клиентов нужно искать, привлекать. Воспользовавшись услугами площадки OkoCRM, можно решить все текущие моменты, подробнее на сайте https://okocrm.com/blog/marketing/.

Нахождение потенциальной аудитории

Стоит обратиться к мессенджерам и соцсетям. Последние выступают площадками, где насчитываются миллионные аудитории. Потенциальные клиенты подбираются достаточно быстро, но на процедуру придется потратиться, в частности не обойтись без эффективной рекламы, завлекающего контента. Продвижение лучше проводить по одной площадке, в случае с мессенджером стоит присмотреться к Телеграм, среди соцсетей популярными остаются Одноклассники, ВК.

Удобно пользоваться услугами инфлюенсеров, лидеров мнений. Он обычно уже имеют большую аудиторию, получают на этом прибыль. Они рекламируют чужие инфопродукты за определенное вознаграждение. Все зависит от условий договоренности, но как показывает практика, на положительный результат можно рассчитывать. Не стоит забывать об определенных тонкостях, а именно о характерной и подходящей аудитории, для которой предлагаемый товар окажется действительно полезным и актуальным.

Еще один проверенный способ продвижения представлен контекстной рекламой. Она, скорее всего, выступает инструментом, а не площадкой. С ее помощью потребитель через платную выдачу в поисковиках просматривает рекламу, знакомится с продуктом. Можно также воспользоваться личным сайтом или блогом, партнерскими распространенными программами.

Реклама. ООО "Арконс Групп". okocrm.com ИНН 7203303998 Kra23sCF2

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph