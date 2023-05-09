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Экономика

"Волгаэнерго" в 2023 году планирует увеличить на 40% объемы работ по модернизации трубопроводов Автозаводского и Ленинского районов

15 мая 2023 15:52  [104] Экономика
Фото предоставлено пресс-службой ГК Волгаэнерго

Фото предоставлено пресс-службой ГК Волгаэнерго

"Волгаэнерго" планирует в этом году нарастить темпы модернизации тепловых сетей и оборудования на 40% за счет дополнительных средств "Фонда развития территорий". На обновление трубопроводов Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода в 2023-2024 гг. компания получит 480 млн рублей.

Так, 80 млн рублей будут направлены на ремонт в текущем году, а 400 – в 2024 году.

"В прошлом году компания направила на ремонтную программу в Автозаводском и Ленинском районах более 224 млн рублей, заменила свыше 15 км теплосетей и 6 км изоляции на трубопроводах, а также провела капитальный ремонт 8 участков теплотрасс. Изначально в 2023 году планировалось также заменить 15 км сетей, однако за счет федеральных средств мы увеличим этот показатель до 21 км", – отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Федеральное финансирование позволит "Волгаэнерго" к 2024 году выйти на уровень перекладки сетей в 5% в год, что даст возможность заменить дополнительно 30 км сетей.

"Мы идем с опережением Стратегии развития региона, которая предполагает выход на уровень замены в 5% только к 2030 году, и дополнительное финансирование положительным образом скажется на обеспечении бесперебойным теплоснабжением жителей нашего города", – подчеркнул Виталий Гаврюшенко.

Справка

Износ оборудования и теплосетей областного центра еще пять лет назад превышал 70%. Сейчас ситуация кардинально меняется. В Стратегии развития региона до 2030 года замена теплосетей должна составлять не менее 5% в год от общего количества сетей обслуживающей организации. 
В России утверждены правила предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда развития территорий (ФРТ) на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры до 2027 года. Поддержка предоставляется Фондом в целях реализации региональных программ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

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