Фестиваль "Территория семьи" прошел в КУПНО Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Фестиваль "Территория семьи" прошел на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Мероприятие объединило на одной площадке молодые и многодетные семьи, а также всех неравнодушных нижегородцев.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поставил задачу разработать новую концепцию демографической политики в рамках коррекции Стратегии развития региона. Такие семейные форумы помогают нам понять, что мы делаем правильно, а где есть необходимость скорректировать нашу работу. Это и возможность услышать новые идеи: что еще нам нужно сделать в плане демографической политики, чтобы детей в регионе появлялось на свет больше, чтобы семьи чувствовали поддержку и со стороны государства, как можно меньше у нас было разводов, и как можно больше семей образовывалось. Это большая комплексная работа, связанная со здравоохранением, образованием и с мерами социальной поддержки семьи. Очень много нам предстоит сделать, и такие форумы для нас – источник вдохновения", – рассказала первый заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, руководитель Штаба общественной поддержки Ольга Щетинина.

Однодневный образовательно-развлекательный интенсив включал выступления региональных экспертов. В рамках мероприятия были подняты темы развития семейных ценностей, smm-продвижения бизнеса в социальных сетях, личностного и физического развития детей, психология воспитания и осознанного родительства.

"Для каждого из нас, независимо от возраста, семья занимает ключевое место в жизни. Сегодня государственная политика направлена на традиционные ценности, поддержку института семьи и детства. Я выросла в многодетной семье - у моих родителей пятеро детей. И это самая главная поддержка в моей жизни! Одна из приоритетных задач сегодня для всех нас – укрепление роли семьи через развитие мер поддержек, социальной инфраструктуры, совершенствование законодательства. Мы будет продолжать двигаться в этом направлении", - подчеркнула депутат городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова.

"Целью нашего фестиваля стало вместе найти ответы на волнующие вопросы: как сохранить семью, как создать тот фундамент, который поможет семьям жить вместе долго и счастливо. При этом огромным потенциалом в решении этих задач обладает информационно-просветительская деятельность. Эта деятельность должна широко охватывать разные аспекты, в том числе сложные: репродуктивное здоровье, семейную психологию, социальную грамотность. И говорить надо на самом современном языке", - отметили организаторы фестиваля.

По окончании мероприятия были сформулированы основные направления, по которым продолжится работа в рамках проекта.

Фестиваль прошел при поддержке Дома народного единства, регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России", Центра развития и коррекции речи "Балаболки" и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).