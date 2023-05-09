Около 1 млрд рублей выделено на замену лифтов в МКД Нижегородской области в 2023 году Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Около 1 млрд рублей выделено на замену лифтов в многоквартирных домах Нижегородской области в 2023 году.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, в Нижнем Новгороде состоялось заседание Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" на тему: "Обеспечение безопасности лифтов многоквартирных домов". П

Председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов в ходе заседания отметил, что в регионе уже действует программа по замене лифтового хозяйства МКД.

Участники заседания обсудили различные аспекты в сфере обеспечения безопасности лифтов в многоквартирных домах и программу "Народный лифт". В дискуссии приняли участие представители министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода, Государственной жилищной инспекции области, фонда капремонта многоквартирных домов, межрегионального отдела государственного строительного и горного надзора Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ЖСК, ТСЖ, многоквартирных домов.

Напомним, что на ближайшие три года в областном бюджете предусмотрено 3,6 млрд рублей на замену лифтов в многоквартирных домах: в 2023 году на замену лифтов выделятся более 1 млрд рублей, на 2024 год – 1 млрд рублей, на 2025 год – 1,5 млрд рублей. Планируется заменить в регионе около 2400 лифтов и синхронизировать данные работы с обновлением подъездов.

"Благодаря инициативе губернатора Глеба Никитина разработана большая программа – серьезный комплекс мер по замене лифтового оборудования. Лифты будут заменять в многоквартирных домах Нижнего Новгорода, Кстова, Дзержинска, Арзамаса, Заволжья и других городов области. На сегодняшний день работы ведутся по замене более 160 лифтов, ко второму кварталу текущего года будет заменено свыше 300 лифтов. Это тот темп, который позволит к концу 2023 года заменить более 900 лифтов. Реализация программы позволит заменить устаревшее оборудование, обеспечить безопасность граждан и дать возможность жителям пользоваться качественными услугами", - отметил Владимир Беспалов.

Ранее сообщалось, что проект по замене устаревших лифтов стартовал в Нижнем Новгороде.