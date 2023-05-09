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Общество

Состояние Захара Прилепина продолжает оставаться стабильным

15 мая 2023 18:56  [90] Общество

Состояние нижегородского писателя Захара Прилепина после совершенного на него покушения остается стабильным, сообщает пресс-служба общественного деятеля.

Согласно информации, на данный момент нижегородские врачи осуществляют весь комплекс лечебных мероприятий, необходимых для такого вида травмы, а также продолжают проводить консультации с коллегами из федеральных научно-исследовательских медицинских центров о дальнейшей тактике лечения.  

По рекомендации врачей Захар Прилепин продолжает оставаться в палате интенсивной терапии до принятия решения о дальнейших шагах по восстановлению. 

Напомним, что машину нижегородского писателя Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области 6 мая. Захар Прилепин в результате покушения получил травмы и был госпитализирован. Замгубернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов лично встретился с бригадой медиков, оказавших первую помощь Захару Прилепину на месте взрыва автомобиля в Борском районе.

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Теги:
Захар Прилепин Здравоохранение
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