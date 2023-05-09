Состояние Захара Прилепина продолжает оставаться стабильным Общество

Состояние нижегородского писателя Захара Прилепина после совершенного на него покушения остается стабильным, сообщает пресс-служба общественного деятеля.

Согласно информации, на данный момент нижегородские врачи осуществляют весь комплекс лечебных мероприятий, необходимых для такого вида травмы, а также продолжают проводить консультации с коллегами из федеральных научно-исследовательских медицинских центров о дальнейшей тактике лечения.

По рекомендации врачей Захар Прилепин продолжает оставаться в палате интенсивной терапии до принятия решения о дальнейших шагах по восстановлению.

Напомним, что машину нижегородского писателя Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области 6 мая. Захар Прилепин в результате покушения получил травмы и был госпитализирован. Замгубернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов лично встретился с бригадой медиков, оказавших первую помощь Захару Прилепину на месте взрыва автомобиля в Борском районе.