Нижегородское "Теплоэнерго" с 16 по 19 мая проведет гидравлические испытания тепловых сетей Нагорной теплоцентрали Общество

Фото: АО “Теплоэнерго”

Плановые гидравлические испытания первой, третьей и шестой очередей магистральных тепловых сетей от Нагорной теплоцентрали пройдут с 16 по 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского АО "Теплоэнерго".

Согласно информации, поверка сетей будет проходить в районах улиц Ванеева, Надежды Сусловой, Адмирала Васюнина, Бекетова, Артельной и ряда других в Советском и Нижегородском районах областного центра.

Для обеспечения безопасности во время проведения гидравлических испытаний температура сетевой воды будет понижена до 40 градусов Цельсия. Вода будет подаваться под повышенным давлением для выявления дефектов трубопроводов и компенсаторов.

Испытания тепловых сетей являются ежегодными обязательными диагностическими мероприятиями и позволяют в дальнейшем обеспечить стабильное и надежное теплоснабжение в отопительный период.

Жителям во время проведения гидравлических испытаний необходимо соблюдать осторожность, не находиться и не парковать автомобили возле люков распределительных камер и у наружных тепловых сетей. В случае обнаружения признаков неисправностей на тепловых сетях нужно незамедлительно сообщить об этом на горячую линию АО "Теплоэнерго" по телефону: 277-91-31. Также сообщить о неполадке можно с помощью специального сервиса «Сообщить о неполадке» на официальном сайте предприятия teploenergo-nn.ru.

По результатам испытаний участки, показавшие свою малонадежность, будут оперативно включены в план ремонтной программы.

Напомним, что о времени отключения горячей воды в доме можно узнать с помощью сервиса на главной странице сайта teploenergo-nn.ru, введя название улицы и номер дома.