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Спорт

Нижегородские спортсмены "взяли" медали на первенстве России по фехтованию среди юниоров

16 мая 2023 12:06  [71] Спорт
Фото: Федерация фехтования Нижегородской области

Фото: Федерация фехтования Нижегородской области

Спортсмены из Нижегородской области стали призерами первенства России по фехтованию среди юниоров до 24 лет.

Как сообщает Федерация фехтования Нижегородской области, соревнования прошли в Нижнем Новгороде.

Так, рапирист Александр Керик уже в первый день турнира "взял" бронзовую медаль среди 91 участника.

В турнире, в том числе, участвовали три серебряных призера Олимпийских игр в Токио: Антон и Кирилл Бородачёвы и Владислав Мыльников.  

Кроме того, в командном турнире по рапире среди мужчин нижегородские спортсмены завоевали "серебро".

За сборную Нижегородской области выступили братья Александр и Даниил Керик, Матвей Батурин и Вячеслав Митеничев. В поединке за первое место нижегородцы уступили рапиристам из Санкт-Петербурга, хотя до этого нижегородская команда выиграла два первых боя у этого соперника с общим счетом 10:5.

Нижегородские рапиристы представляют Центр спортивной подготовки и Спортивную школу олимпийского резерва. Спортсменов подготовили тренеры Татьяна Ховрина, Алексей Чуев, Михаил Свешников и Александра Петрова.

Ранее сообщалось, что около 120 официальных видов спорта развивается в Нижегородской области.

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Теги:
Фехтование
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