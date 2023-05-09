Нижегородские спортсмены "взяли" медали на первенстве России по фехтованию среди юниоров Спорт

Фото: Федерация фехтования Нижегородской области

Спортсмены из Нижегородской области стали призерами первенства России по фехтованию среди юниоров до 24 лет.

Как сообщает Федерация фехтования Нижегородской области, соревнования прошли в Нижнем Новгороде.

Так, рапирист Александр Керик уже в первый день турнира "взял" бронзовую медаль среди 91 участника.

В турнире, в том числе, участвовали три серебряных призера Олимпийских игр в Токио: Антон и Кирилл Бородачёвы и Владислав Мыльников.

Кроме того, в командном турнире по рапире среди мужчин нижегородские спортсмены завоевали "серебро".

За сборную Нижегородской области выступили братья Александр и Даниил Керик, Матвей Батурин и Вячеслав Митеничев. В поединке за первое место нижегородцы уступили рапиристам из Санкт-Петербурга, хотя до этого нижегородская команда выиграла два первых боя у этого соперника с общим счетом 10:5.

Нижегородские рапиристы представляют Центр спортивной подготовки и Спортивную школу олимпийского резерва. Спортсменов подготовили тренеры Татьяна Ховрина, Алексей Чуев, Михаил Свешников и Александра Петрова.

Ранее сообщалось, что около 120 официальных видов спорта развивается в Нижегородской области.