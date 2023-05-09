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Общество

Проектирование медцентра "Медси" в Выксе Нижегородской области начнется в ближайшее время

16 мая 2023 13:10  [90] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Проектирование клинико-диагностического центра, который в 2024 году начнут строить в Выксе Нижегородской области в рамках концессионного соглашения между правительством региона и ГК "Медси", начнется в ближайшее время. 

Как рассказала президент Объединенной металлургической компании (ОМК) Наталья Еремина на форуме "Здоровье нации – основа процветания России", ранее ОМК инициировала строительство медцентра и передает в концессию свою современную медико-санитарную часть в Выксе.

Наталья Еремина также сообщила, что ОМК в этом году обеспечит всех своих сотрудников бесплатным горячем питанием, в том числе двухразовым. Кроме этого, компания оформила всему 32-тысячному коллективу полисы добровольного медицинского страхования или прикрепление к корпоративным медицинским учреждениям. Центр "Медси", который планируют построить в 2026 году, сделает медицину доступнее и качественнее не только для 15 тысяч сотрудников ОМК в Выксе, но и для более 150 тысяч жителей Нижегородской области.

Клинико-диагностический центр в Выксе станет первым в стране крупным медцентром, построенным на принципах партнерства государства и частного бизнеса, где частный партнер будет оказывать все виды медицинской помощи.

"Благодаря совместным усилиям государства и бизнеса мы можем кардинально изменить уровень жизни людей, дать им возможность позаботиться о своем здоровье, получить квалифицированную медицинскую помощь рядом с домом. Именно в результате таких проектов моногорода превращаются из «городов–заводов» в города, в которых хочется жить, создавать семьи, растить детей", - подчеркнула Наталья Еремина.

Справка

Проект строительства медицинского центра в Выксе ОМК представила на конференции "Корпоративные системы охраны здоровья и формирования здорового образа жизни», которую организовал РСПП в рамках форума "Здоровье нации – основа процветания России". Одной из центральных тем форума в этом году стало общественное здравоохранение, рассмотрение успешных государственных, корпоративных общественных практик, определение мер поддержки бизнеса общественных объединений по стимулированию участия в укреплении общественного здоровья. Организаторы форума – общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации", Министерство здравоохранения России и Российский союз промышленников и предпринимателей.

О проекте медцентра в Выксе

Строительство медцентра начнут в 2024 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год. В Выксе построят роддом, стационар на 330 мест, клинико-диагностический центр с отделением лучевой диагностики и промышленной медицины, станцию скорой медицинской помощи. Концессионное соглашение, в рамках которого проектируют медцентр, ГК "Медси" и правительство Нижегородской области подписали в феврале 2023 года. Правительство региона выступает концедентом, а "Медси" — концессионером и инвестирует в проект более 3,5 млрд рублей. Полный объем финансирования проекта составит 5,3 млрд рублей. 
В Выксе расположено одно из крупнейших металлургических предприятий России — выксунский завод ОМК, который имеет важное значение для экономики региона. Сотрудники завода получают медицинские услуги в современной медико-санитарной части предприятия. Эту медсанчасть стоимостью 1,3 млрд рублей ОМК безвозмездно передаст в собственность региона. Она станет  поликлиникой в будущем медцентре после того, как его построят. В ней будут принимать до 1000 человек в смену. Бесплатно, по государственной программе обязательного медицинского страхования (ОМС), в новом центре будут обслуживать всех жителей городского округа Выкса. Жители соседних районов также по программе ОМС смогут лечиться в стационаре центра и получать высокотехнологичную помощь.

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Теги:
Выкса Здравоохранение ОМК
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