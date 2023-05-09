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Экономика

Оборот розничной торговли в Нижегородской области по итогам 2022 года составил 960,5 млрд рублей

16 мая 2023 13:52  [66] Экономика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Оборот розничной торговли в Нижегородской области по итогам 2022 года составил 960,5 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба нижегородского Заксобрания, данная тема обсуждалась на заседании комитета по экономике ЗСНО под председательством Игоря Норенкова.

Как отметил Игорь Норенков, в регионе действует целый ряд мер поддержки для развития торговли в различных форматах: это продовольственные ярмарки, фестивали фермерской продукции и другие. 

Депутаты рассмотрели итоги подпрограммы "Развитие торговли в Нижегородской области" государственной программы "Развитие предпринимательства Нижегородской области" за 2022 год.

Так, Нижегородская область в ПФО находится на 3-м месте по обороту розничной торговли, а среди регионов Российской Федерации занимает 9-е место.

Для поддержки малого и среднего бизнеса в Нижегородской области действуют правила размещения НТО без проведения торгов (для продления срока действия договора). Кроме того, предпринимателям предоставляются налоговые льготы по налогу на имущество организаций.

Минпром Нижегородской области совместно с муниципалитетами продолжает программу по организации достаточного количества мест для размещения нестационарных торговых объектов и торговых мест на ярмарках. Ежегодно продлевается программа "Покупай нижегородское", в минувшем году было проведено 202 ярмарки.

"Один из важнейших вопросов, который вызывает беспокойство, – это обеспечение услугами торговли жителей удаленных населенных пунктов Нижегородской области. Первоначально в них были магазины Облпотребсоюза, и многие из них остаются. Но есть населенные пункты, где численность населения снизилась, и сегодня они обслуживаются в формате выездной торговли, тут прекрасно зарекомендовал себя проект областного правительства "Автолавки в село", - добавил Игорь Норенков.

Ранее сообщалось, что более 45 нижегородских компаний приняло участие в торгово-закупочной сессии с представителями торговых сетей.

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Теги:
Законодательное собрание экономика
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