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Уголовное дело о реабилитации нацизма завели в Павлове после нападения на подростка с Георгиевской лентой. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, вечером 10 мая на улице Советской в Павлове неизвестный мужчина в грубой форме потребовал у 17-летнего подростка снять с одежды Георгиевскую ленту.
После отказа злоумышленник силой сорвал ленту и бросил ее на землю.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 354.1 ч. 3 УК РФ (реабилитация нацизма).
В настоящее время следователи устанавливают личность мужчины, причастного к преступлению.
Ранее сообщалось, что двух нижегородцев оштрафовали за размещение свастики в соцсетях.
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