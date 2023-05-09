Уголовное дело о реабилитации нацизма завели в Павлове после нападения на подростка с Георгиевской лентой Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело о реабилитации нацизма завели в Павлове после нападения на подростка с Георгиевской лентой. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, вечером 10 мая на улице Советской в Павлове неизвестный мужчина в грубой форме потребовал у 17-летнего подростка снять с одежды Георгиевскую ленту.

После отказа злоумышленник силой сорвал ленту и бросил ее на землю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 354.1 ч. 3 УК РФ (реабилитация нацизма).

В настоящее время следователи устанавливают личность мужчины, причастного к преступлению.

Ранее сообщалось, что двух нижегородцев оштрафовали за размещение свастики в соцсетях.