Александр Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело из-за обрушения моста в Воротынском районе Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело из-за обрушения моста в Воротынском районе. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Напомним, мост через реку Урга на дороге "Воротынец – Спасское – Сергач" в районе села Покров-Майдан обрушился 17 сентября 2022 года.

Причиной происшествия стал несанкционированный проезд большегрузов.

Сейчас местные жители переправляются через реку на лодках, а предприниматели перестали поставлять продукты в магазины, так как для этого требуется объезд в несколько десятков километров.

Обрушившийся мост через Ургу в Нижегородской области должны восстановить к осени 2024 года, однако местная администрация не принимает мер к возведению временной переправы.

В СУ СК России по Нижегородской области по данному факту расследовалось уголовное дело, которое в мае текущего года было прекращено.

Александр Бастрыкин отдал поручение о возобновлении производства по уголовному делу. После завершения расследования должны быть предоставлены меры к восстановлению нарушенных прав граждан.