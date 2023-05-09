Нижегородские предприниматели смогут принять участие в ежегодном региональном бизнес-форуме "Время экспорта" Бизнес

Нижегородский ежегодный бизнес-форум "Время экспорта" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" состоится 30 мая 2023 года.

Как сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, к участию в мероприятии приглашаются региональные компании.

"Для каждого этапа развития внешнеэкономической деятельности нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" предусматривает различные меры поддержки. Поэтому программа мероприятия составлена таким образом, чтобы и рассказать участникам форума о возможностях господдержки, и поделиться реальным опытом выхода на новые рынки. Спикерами выступят международные эксперты и успешные нижегородские экспортеры", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Глава Минпрома Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что мероприятие рассчитано как на опытных экспортеров, так и на тех, кто только планирует начать внешнеэкономическую деятельность.

"В рамках форума состоится несколько круглых столов, предназначенных для экспортеров различного уровня. К примеру, обучающий хакатон будет интересен начинающим экспортерам и поможет ознакомиться с этапами выхода проекта на международные рынки. Представители Российского экспортного центра, регионального Минпрома, Центра поддержки экспорта, а также опытные экспортеры научат использовать инструменты господдержки на каждом этапе", - сказал министр.

Он также добавил, что широко будут представлены возможности увеличения экспорта в Республику Беларусь.

"Потенциал этого рынка растет с каждым годом. Например, одно из направлений, с которым мы сейчас работаем, – госконтракты. По данным белорусского центра маркетинга и конъюнктуры цен, в стране за прошлый год заключено контрактов в рамках госзакупок на сумму около 400 миллиардов рублей. Это перспективный рынок для нижегородских предприятий", - рассказал Максим Черкасов.

Пленарная сессия будет посвящена экспортной деятельности региона в 2022 году. А затем участники форума смогут задать вопросы напрямую представителям исполнительной и законодательной власти, а также экспертам РЭЦ.

В торжественной части форума будут оглашены результаты регионального конкурса "Экспортер года", который проводится совместно с Центром поддержки экспорта Нижегородской области в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Участие в форуме бесплатное. Зарегистрироваться для участия, а также ознакомиться с программой мероприятия можно по ссылке. Справки по телефону: 8 (831) 435-18-48 или на горячей линии "Мой бизнес" - 8 (800) 301-29-94.

Напомним, нацпроекты "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт" реализуются в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".