Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" закрыли на реставрацию
Масштабная замена устаревших лифтов в регионе
Расширен перечень нижегородских медиков, получающих соцвыплаты
Банк России выпустил 10-рублевую монету "Нижний Новгород"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
16 мая 2023 16:30  [86] Нижегородские "Заповедные кварталы" станут участниками всероссийской акции "Ночь музеев"
16 мая 2023 16:12  [140] Выставка ретроавтомобилей пройдёт 21 мая в нижегородском парке Станкозавода
15 мая 2023 13:36  [653] Почти 80 нижегородских музеев и выставочных пространств присоединятся к акции "Ночь музеев"
15 мая 2023 12:25  [337] Две выставки нижегородских художниц стали доступны для посещения в центре "Рекорд"
15 мая 2023 11:14  [367] Фортепианный фестиваль Pianissimo пройдет в Пакгаузах в Нижнем Новгороде летом 2023 года
13 мая 2023 17:21  [800] Выставка "Смыслы и образы нового мира. Обратная перспектива" открылась в нижегородском Доме народного единства
12 мая 2023 18:03  [596] Нижегородский художественный музей будет сотрудничать с двумя белорусскими музеями
12 мая 2023 17:40  [629] Основная площадка празднования всероссийского Дня молодежи будет организована в Нижнем Новгороде
10 мая 2023 15:00  [913] Два нижегородских музея вошли в топ-50 всероссийского рейтинга посещаемости за 2022 год
10 мая 2023 10:18  [1193] Время работы Нижегородского кремля продлено до полуночи
Культура и отдых

Нижегородские "Заповедные кварталы" станут участниками всероссийской акции "Ночь музеев"

16 мая 2023 16:30  [86] Культура и отдых
Фото: “Заповедные кварталы”

Фото: “Заповедные кварталы”

Нижегородские "Заповедные кварталы" в предстоящие выходные 20-21 мая станут участниками всероссийской акции "Ночь музеев".

В частности, в Трехсвятском и Студеном кварталах Нижнего Новгорода для посетителей проведут новые экскурсии, покажут специальные поэтические и музыкальные проекты.

Гости "Ночи музеев" узнают о команде "Заповедных кварталов", побывают на исторических прогулках, соберутся в гостиной старинного дома за чашкой чая и в расслабленной обстановке побеседуют о будущем отреставрированных домов.

В рамках программы "Ночи музеев" в Трехсвятском квартале выступят пианистка Нижегородской государственной консерватории им. Глинки Кира Седова, а также Заслуженный артист России, актер нижегородского ТЮЗа Евгений Калабанов с концертом "Поэзия за чашкой чая" в историческом особняке. Гостей вечера ждет чаепитие.

В рамках акции посетители кварталов примут участие в мастер-классах, посмотрят анимационное кино и побывают на экскурсиях проекта "Звездные книги» от нижегородского кружка любителей физики и астрономии и парка науки ННГУ "Лобачевский Lab".

Организаторы разработали несколько уникальных маршрутов для посетителей разного возраста и предпочтений. Записаться на экскурсию возможно по ссылке.

Подробное расписание мероприятий можно узнать на сайте нижегородских "Заповедных кварталов".

Ранее сообщалось, что почти 80 нижегородских музеев и выставочных пространств присоединятся к акции "Ночь музеев".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
культура Музеи
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph