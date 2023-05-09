Нижегородские "Заповедные кварталы" станут участниками всероссийской акции "Ночь музеев" Культура и отдых

Фото: “Заповедные кварталы”

Нижегородские "Заповедные кварталы" в предстоящие выходные 20-21 мая станут участниками всероссийской акции "Ночь музеев".

В частности, в Трехсвятском и Студеном кварталах Нижнего Новгорода для посетителей проведут новые экскурсии, покажут специальные поэтические и музыкальные проекты.

Гости "Ночи музеев" узнают о команде "Заповедных кварталов", побывают на исторических прогулках, соберутся в гостиной старинного дома за чашкой чая и в расслабленной обстановке побеседуют о будущем отреставрированных домов.

В рамках программы "Ночи музеев" в Трехсвятском квартале выступят пианистка Нижегородской государственной консерватории им. Глинки Кира Седова, а также Заслуженный артист России, актер нижегородского ТЮЗа Евгений Калабанов с концертом "Поэзия за чашкой чая" в историческом особняке. Гостей вечера ждет чаепитие.

В рамках акции посетители кварталов примут участие в мастер-классах, посмотрят анимационное кино и побывают на экскурсиях проекта "Звездные книги» от нижегородского кружка любителей физики и астрономии и парка науки ННГУ "Лобачевский Lab".

Организаторы разработали несколько уникальных маршрутов для посетителей разного возраста и предпочтений. Записаться на экскурсию возможно по ссылке.

Подробное расписание мероприятий можно узнать на сайте нижегородских "Заповедных кварталов".

Ранее сообщалось, что почти 80 нижегородских музеев и выставочных пространств присоединятся к акции "Ночь музеев".