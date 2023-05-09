Нижегородская область в 2022 году вложила в развитие регионального туризма около 3,5 млрд рублей Экономика

Нижегородская область по итогам 2022 года направила на развитие регионального туризма почти 3,5 млрд рублей.

Данная информация прозвучала на заседании комитета нижегородского Заксобрания по экономике.

Парламентарии обсудили итоги развития внутреннего туризма в Нижегородской области в минувшем году.

Так, регион занял 6-е место в Национальном туристическом рейтинге, уступив Краснодарскому краю, Крыму, Московской области, Москве и Санкт-Петербургу. Индекс физического объема туристских услуг за прошлый год составил 102%, что на 10,9% выше запланированного значения (92%). Увеличение показателя связно с переориентацией в 2022 году туристского потока с въездного туризма на внутренний туризм.

Продолжаются работы на целом ряде объектов паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Среди них, в частности, реконструкция Соборной площади и прилегающих территорий и улиц в Арзамасе и строительство современной сельской набережной в Дивееве. Ведутся мероприятия по созданию инфраструктуры индустриально-туристского парка в Выксе и продлению набережной в Городце.

"В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2023 году министерством туризма и промыслов Нижегородской области предусмотрено проведение конкурсных отборов на предоставление мер государственной поддержки. Это субсидии на реализацию общественных и предпринимательских инициатив по созданию пляжей и национальных туристских маршрутов, а также гранты на развитие инфраструктуры туризма. Общая сумма предусмотренного бюджетного финансирования на эти цели составляет более 260 млн рублей. Особенно важно, что мерами поддержки могут воспользоваться предприниматели из районов области", - отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

В рамках развития круизного туризма в регионе в настоящее время формируется перечень объектов причальной инфраструктуры, берегоукрепительных сооружений, включая проведение дноуглубительных работ, а также подъездных путей и парковок.

Кроме того, планируется развитие новых для Нижегородской области видов туризма, таких как аграрно-познавательный и эко-рекреационный туризм. В областном бюджете на 2023 год предусмотрены средства на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию проектов эко-рекреационного и аграрно-познавательного туризма в размере 30 млн рублей. Установленные меры грантовой поддержки будут направлены на привлечение туристов для ознакомления с образом сельской жизни, а также для отдыха и путешествий, связанных с изучением природных и культурных достопримечательностей.

В Нижегородской области представлено большое количество промышленных предприятий, представляющих интерес для туристов. Промышленный туризм в Нижегородской области сейчас – это порядка 50 предприятий по различным отраслям, в том числе: металлургическая, пищевая, химическая, энергетическая, лесная, авто-, авиа- и судостроение, отрасль народных художественных промыслов, которые принимают туристический поток по индивидуальным программам. Объем туристско-экскурсионного потока в сегменте промышленного туризма составляет более 70 тысяч человек в год.

"В прошлом году на развитие инфраструктуры туризма была направлена существенная сумма – более 3 млрд рублей, реализация части проектов продолжается. Но кроме создания инфраструктуры необходимо более ярко представлять маршруты для людей, планирующих посетить Нижегородскую область, они должны быть комфортны для людей, которые путешествуют разными видами транспорта. В прошлом году был получен серьезный опыт по организации железнодорожных туров, и это направление будет развиваться. Сегодня во всей стране появляются железнодорожные маршруты, позволяющие туристам побывать в нескольких городах и познакомиться с достопримечательностями. Также важно, что наш региональный закон о развитии сельского туризма превращается в реальную возможность привлечь государственные инвестиции в виде грантов для развития. Это позволяет развивать и автомобильный туризм. Люди могут отдохнуть на природе, полюбоваться красотами, попробовать нашу сельскохозяйственную продукцию от производителей, показать детям, откуда берется молоко, как куры несут яйца. Городским ребятишкам это всегда интересно", - отметил председатель комитета ЗСНО по экономике Игорь Норенков.

Ранее сообщалось, что около 400 экскурсоводов планируется аккредитовать в Нижегородской области в 2023 году. Туристический поток в Нижегородскую область по итогам 2022 года превысил 3,9 млн человек.