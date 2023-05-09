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Нижегородский аэропорт получит компенсацию за полеты от Росавиации. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Согласно информации, субсидия предоставляется на возмещение недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов самолетов, освобожденных от платы за них. К таким воздушным судам относятся самолеты федеральных силовых ведомств.
Всего Росавиация рассмотрела 240 заявок от воздушных гаваней. Аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгорода была одобрена субсидия в размере 93, 961 млн рублей.
Отметим, что в сумме одобренные заявки всех аэропортов ПФО составляют чуть больше трети от гранта, который получит Нижний Новгород.
Так, аэропорт Самары получил 24 млн рублей, Оренбурга - 8 млн рублей, Нижнекамска - 4 млн рублей, Саратова - 1 млн рублей.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Smartavia будет выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург.
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