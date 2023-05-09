Команда нижегородского "Водоканала" стала победителем товарищеского корпоративного турнира по волейболу на кубок АО "Промис" Общество

Фото: АО “Нижегородский водоканал”

В спортивном клубе "Авангард" в Нижнем Новгороде прошли полуфиналы и финал Первой лиги товарищеского корпоративного турнира по волейболу на кубок АО "Промис". Соревнования завершились победой команды АО "Нижегородский водоканал".

После серии игр, состоявшихся в период с 13 по 24 апреля, в финальный этап Первой лиги вышли четыре команды: "Армада", "Промис", АО "Нижегородский водоканал", "Риск". В рамках субботних встреч, проходивших с 16:00 до 19:00, команда АО "Нижегородский водоканал" сыграла с командой "Промис", а затем с командой "Армада".

"На предварительном этапе все матчи прошли в упорной борьбе, ни одной из команд не удалось закончить его только победами. Места распределялись подсчётом выигранных матчей и партий, мы были третьими. В полуфинале наша команда уверенно одержала победу над "Промисом" со счётом 2:0. Борьба в финале за первое место была напряженной. В середине первой партии лидерство захватила "Армада", во второй партии мы переломили ситуацию и уверенно её выиграли. В решающей третьей партии "Армада" вырвалась вперёд с небольшим преимуществом 11:9, но в конце партии благодаря мощным подачам Александра Царапкина и Влада Решетникова наша команда буквально "вырвала" победу с минимальным отрывом: 16:14, – рассказывает капитан волейбольной команды, ведущий инженер материально-технического снабжения Управления автомобильного транспорта АО "Нижегородский водоканал" Владимир Морозов. – Хочу отметить всех без исключения игроков за волю к победе и самоотдачу на этом турнире. Не всегда получалось собраться на тренировки полным составом из-за разного рабочего графика, но несмотря на эти трудности участие в соревнованиях сплотило нас, результатом чего и стала наша победа".

Таким образом, по итогам прошедших соревнований призовые места Первой лиги товарищеского корпоративного турниры по волейболу на кубок АО "Промис" распределись следующим образом: 1 место – АО "Нижегородский водоканал", 2 место – "Армада", 3 место – "Промис".

Также отметим, что уже в эту среду, 17 мая, волейбольная команда АО "Нижегородский водоканал" встретится с командами предприятий, учреждений и организаций Канавинского района в рамках V Спартакиады Канавинского района.

Напомним, что по итогам завершившихся в декабре 2022 года зимних соревнований Второй лиги товарищеского корпоративного турнира по волейболу на кубок АО "Промис" команда Нижегородского водоканала также заняла первое место.