Глеб Никитин представил нижегородские меры поддержки участников СВО и их близких Политика

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин 16 мая принял участие в заседании рабочей группы по вопросам СВО, которое провел глава группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Глеб Никитин представил региональные меры поддержки участников СВО и их семей. В Нижегородской области действует программа полной поддержки семей военнослужащих и помощи им. В регионе введен военный социальный контракт – уникальный инструмент в России. В рамках заключения военного социального контракта (ВСК) налаживается коммуникация со всеми семьями участников СВО и создается так называемый социальный паспорт каждой семьи. ВСК дает гарантию членам семьи военнослужащего того, что при любых обстоятельствах они будут обеспечены поддержкой региональной власти.

"Близкие участников СВО в ходе общения говорили, что им очень важно иметь гарантии оказания поддержки. Когда они заключают индивидуальный военный социальный контракт, то понимают, что это гарантия на долгие годы. Дополнительно ВСК включает социализацию, реабилитацию, лечение, переобучение, сопровождение военнослужащих, вернувшихся с СВО", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что в Нижегородской области, помимо федеральных мер поддержки, установлены дополнительные единовременные денежные выплаты мобилизованным и добровольцам, а также ежемесячные выплаты членам семей военнослужащих, участвующих в спецоперации. За каждой семьей закреплен специалист соцзащиты и сотрудник координационного центра для оперативной связи по всем возникающим у близких военнослужащих вопросам.

«Военный социальный контракт не ограничен периодом проведения специальной военной операции. То есть контракт уже действует и будет действовать после возвращения военнослужащего с СВО. Семья будет получать полный комплекс мер поддержки при любых обстоятельствах, даже тех, которые не прописаны в военном социальном контракте», - добавил Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул: с учетом того, что исполнение военного социального контракта носит межведомственный характер, а его заключение организовано по принципу "одного окна", в области была введена система электронного взаимодействия и контроля.

"Таким образом при помощи электронного паспорта на каждую семью оперативно решаются любые вопросы, например, такие, как оформление ребенка в первый класс или запись родственника на прием в больницу. И, что самое главное, в базе отражаются обращения и жалобы семей, поступающие на горячие линии либо в соцсети, то есть сразу можно проверить, как работает то или иное ведомство, и принять управленческие решения", - сказал Глеб Никитин.

На базе Дома народного единства в Нижнем Новгороде был создан и начал работу координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей. Отдельное направление, которому здесь уделяется особое внимание, – это работа с обращениями военнослужащих, мобилизованных и их семей. Этим в координационном центре занимаются 56 сотрудников и более 30 операторов кол-центров. Действует федеральная горячая линия «122».

"На сегодня операторы приняли более 62 тысяч обращений. На базе координационного центра действует региональная горячая линия для семей мобилизованных по номеру: 233-33-40. Всего на нее поступило более 8 тысяч обращений, то есть в среднем 77 обращений в день. Жители пишут и в социальных сетях – таких обращений около 7 тысяч. Все они также отработаны", - рассказал Глеб Никитин.

Региональные меры поддержки в рамках ВСК:

- ежемесячная денежная компенсация в размере 50% за ЖКХ;

- оказание единовременной материальной помощи;

- ежемесячная выплата беременным женщинам в размере 10 тысяч рублей;

- ежемесячная выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 10 тысяч рублей;

- предоставление учащимся и студентам государственных средних специальных учебных заведений бесплатного горячего питания;

- предоставление детям бесплатного посещения кружков и секций в государственных учреждениях Нижегородской области.

Напомним, парламентская координационная группа по вопросам СВО, которую возглавил Андрей Турчак, создана по распоряжению Президента. В ее состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.