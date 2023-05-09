Ремонт 13 участков дорог ведется в Нижнем Новгороде по нацпроекту БКД Общество

В Нижнем Новгороде в настоящее время проходит ремонт 13 участков дорог по нацпроекту БКД.

Как сообщили в МКУ "ГУММиД", дорожные рабочие в эти дни трудятся на улицах Козицкого, Верхне-Печёрской, Карпинского, 40 лет Октября, Строкина, Энгельса, Молитовской, Ярославской, Советской Армии.

Кроме того, в работе два участка на Комсомольском шоссе, участок на Зеленском съезде, а также путепровод через улицу Кузбасскую.

Наиболее высокая степень готовности дорожного объекта на сегодня на улице Ярославской, где подрядчик ведёт работу по установке дорожных и тротуарных бортовых камней, а также завершил фрезерование старого дорожного покрытия.

В МКУ "ГУММиД" отметили, что в ближайшие дни стартуют работы по капитальному ремонту на ул. Ванеева.

Напомним, что ранее глава города Юрий Шалабаев в своих соцсетях анонсировал ремонтную кампанию дорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в 2023 году. "Продолжим ремонтировать объекты у детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, больниц. В разных районах города планируется привести в порядок дороги к школам №№ 124, 43, 190, 7, 154, 124, лицею № 165 и школе-интернату № 8; к детским садам №№ 447, 162, 234, 413, 49, 267, 467, 391 и 360; поликлинике № 7 и больнице № 38", - заявил Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что подрядчики приступили к ремонту дорог в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта БКД. Полный список участков дорог, которые запланированы к ремонту по нацпроекту БКД в Нижнем Новгороде в 2023 году, можно посмотреть по ссылке.