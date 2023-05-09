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Общество

Каждый регион РФ сможет самостоятельно определять правила обращения с безнадзорными животными

17 мая 2023 12:40  [81] Общество

Российские регионы смогут получить право самостоятельно устанавливать порядок обращения с безнадзорными животными, сообщают "Народные Новости".

Согласно информации, Госдума уже приняла в первом чтении соответствующий проект закона.

Предполагается, что каждый регион получит право на самостоятельное регулирование численности безнадзорных животных, в том числе, и на порядок определения в приют.

Законопроект предполагает внесение поправок в действующий закон об ответственном обращении с животными. Новые нормы позволят на уровне каждого субъекта РФ осуществлять организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев.

Работе над данным законопроектом предшествовала объемная работа внутри депутатского корпуса Госдумы.

Так, были проведены ряд совещаний и заседаний экспертного совета с привлечением зоозащитников и представителей регионов. Рабочая группа Госдумы получила более 20 тыс. предложений по данному проекту закона, которые планируется рассмотреть до второго чтения.

Ранее сообщалось, что зараженную бешенством собаку выявили в Сергачском районе.

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Теги:
Животные
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