Новый речной туристический маршрут по Волге и Оке
Ярмарка "Секреты мастеров" на Нижне-Волжской набережной
Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" закрыли на реставрацию
Время работы Нижегородского кремля продлено
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 мая 2023 14:27  [81] Более 200 деревьев высадят вдоль реки Борзовка в Нижнем Новгороде
17 мая 2023 14:10  [74] Единый реестр военнообязанных начнёт работать к осеннему призыву 2023 года
17 мая 2023 13:53  [105] Фонд "ОМК-Участие" представил в Совете Федерации РФ свой опыт по развитию инклюзивных проектов в Выксе
17 мая 2023 13:39  [96] Капитальный ремонт в 2023 году пройдет в 21 образовательном учреждении Нижнего Новгорода
17 мая 2023 13:11  [133] Проект капремонта ДДТ им. Чкалова в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу
17 мая 2023 12:40  [130] Каждый регион РФ сможет самостоятельно определять правила обращения с безнадзорными животными
17 мая 2023 12:16  [154] Более 85 тысяч жителей Нижегородской области уже прошли диспансеризацию в этом году
17 мая 2023 12:04  [191] Акция "Дай одежде вторую жизнь" пройдет в Нижнем Новгороде 20 мая
17 мая 2023 11:48  [152] "Звездочка" и "Гумконвой" встретились с нижегородской молодежью
17 мая 2023 11:38  [190] Ремонт 13 участков дорог ведется в Нижнем Новгороде по нацпроекту БКД
Общество

Фонд "ОМК-Участие" представил в Совете Федерации РФ свой опыт по развитию инклюзивных проектов в Выксе

17 мая 2023 13:53  [105] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Генеральный директор благотворительного фонда "ОМК-Участие" Юлия Мишина в ходе заседания Совета по делам инвалидов при Совете Федерации РФ рассказал об опыте развития инклюзивных проектов в Выксе Нижегородской области.

По ее словам, совместно с администрацией Выксы, сообществом людей с ограниченными возможностями и экспертами "ОМК-Участие" разработал стратегию развития инклюзии.

В состав стратегии вошли культура, трудоустройство и образование.  

По каждому из этих направлений фондом запущены системные проекты, позволяющие вовлекать в них максимальное количество участников, а также тиражировать успешные инклюзивные практики на других территориях.

Так, проект "Выкса. Доступ есть" предназначен для вовлечения людей с ограниченными возможностями в культурную жизнь Выксы. Программа включает лучшие инклюзивные практики музейной среды. 

Благодаря проекту по трудоустройству "Выкса. Работа есть" удалось найти подходящие вакансии для 53 соискателей с инвалидностью.

Кроме того, "ОМК-Участие" регулярно организует и проводит просветительские мероприятия и проекты по развитию обратной инклюзии для школьников. В 2022 году в Выксе открылась выставка "Инвалидность по-честному", которая помогает узнать больше об инвалидности, особенностях общения. В городе проводят "Уроки доброты", где об инвалидности ребятам рассказывают те, кто знает о ней лучше всего – сами люди с инвалидностью.

"Главная отличительная черта программы в Выксе – комплексный подход к развитию инклюзии. В регионах подобный опыт уникален, поэтому сотрудники нашего фонда всегда с удовольствием делятся им для тиражирования в других городах и территориях. Эту работу высоко оценили коллеги, в том числе заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, возглавлявшая совещание. Надеемся, что наш опыт пригодится комитету Совета Федерации по социальной политике и будет внедряться в других регионах России", – отметила руководитель фонда "ОМК-Участие" Юлия Мишина.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса ОМК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph