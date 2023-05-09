Фонд "ОМК-Участие" представил в Совете Федерации РФ свой опыт по развитию инклюзивных проектов в Выксе Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Генеральный директор благотворительного фонда "ОМК-Участие" Юлия Мишина в ходе заседания Совета по делам инвалидов при Совете Федерации РФ рассказал об опыте развития инклюзивных проектов в Выксе Нижегородской области.

По ее словам, совместно с администрацией Выксы, сообществом людей с ограниченными возможностями и экспертами "ОМК-Участие" разработал стратегию развития инклюзии.

В состав стратегии вошли культура, трудоустройство и образование.

По каждому из этих направлений фондом запущены системные проекты, позволяющие вовлекать в них максимальное количество участников, а также тиражировать успешные инклюзивные практики на других территориях.

Так, проект "Выкса. Доступ есть" предназначен для вовлечения людей с ограниченными возможностями в культурную жизнь Выксы. Программа включает лучшие инклюзивные практики музейной среды.

Благодаря проекту по трудоустройству "Выкса. Работа есть" удалось найти подходящие вакансии для 53 соискателей с инвалидностью.

Кроме того, "ОМК-Участие" регулярно организует и проводит просветительские мероприятия и проекты по развитию обратной инклюзии для школьников. В 2022 году в Выксе открылась выставка "Инвалидность по-честному", которая помогает узнать больше об инвалидности, особенностях общения. В городе проводят "Уроки доброты", где об инвалидности ребятам рассказывают те, кто знает о ней лучше всего – сами люди с инвалидностью.

"Главная отличительная черта программы в Выксе – комплексный подход к развитию инклюзии. В регионах подобный опыт уникален, поэтому сотрудники нашего фонда всегда с удовольствием делятся им для тиражирования в других городах и территориях. Эту работу высоко оценили коллеги, в том числе заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, возглавлявшая совещание. Надеемся, что наш опыт пригодится комитету Совета Федерации по социальной политике и будет внедряться в других регионах России", – отметила руководитель фонда "ОМК-Участие" Юлия Мишина.