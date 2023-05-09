Более 12 тысяч человек примут участие в марафоне "Беги, герой!" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: организаторы мероприятия

Более 12 тысяч человек примут участие в благотворительном марафоне "Беги, герой!" в Нижнем Новгороде, который пройдет 20 и 21 мая. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, участники пробегут одну из дистанций: 21,1 км, 10 км, 5 км.

Кроме того, 20 мая в рамках детского забега 2 тысячи юных спортсменов в возрасте от 3 до 13 лет преодолеют дистанции в 200, 500 метров и 1 км.

Директор полумарафона "Беги, героя!" Наталия Бочарова отметила, что в этом году в забеге примут участие в два раза больше детей, чем в 2022 году.

На старт основного забега "Беги, Герой!" зарегистрировались более 10 тысяч участников в возрасте от 14 до 89 лет, из которых 93% - жители Нижегородской области.

Также 21 мая в рамках полумарафона"Беги, герой!" пройдет благотворительный забег на 3 километра "Beauty-бег". В нем примут участие 40 известных нижегородок.

Цель проекта — привлечение внимания к теме благотворительности и волонтерского фандрайзинга, а также сбор средств для нижегородских фондов-партнеров проекта "800 добрых дел".

Участницы забега организуют собственные акции на платформе "800 добрых дел" в пользу благотворительных фондов-партнеров проекта.

Так, уже доступен сбор средств на вакцины и чипы для фонда "Планета кошек", на помощь малоимущим гражданам, которым затруднительно оплачивать осмотр своего домашнего питомца у ветеринара, а также сбор средств для фонда "Сострадание НН" на покупку влажного корма для животных.

Напомним, в 2022 году почти 9 тысяч человек приняли участие в полумарафоне "Беги, Герой!" в Нижнем Новгороде. По итогам марафона нижегородские чарити-бегуны собрали более 200 тысяч рублей.

Участницы благотворительного забега "Beauty-бег" в прошлом году собрали более 1,2 млн рублей для подопечных фондов-партнёров проекта "800 добрых дел".