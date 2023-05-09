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Общество

Эксперты рассказали, как избежать покупки опасных продуктов на рынках

17 мая 2023 17:43  [44] Общество

Фото: с сайта pixabаy.com

Покупка продуктов на стихийных рынках может обернуться печальными последствиями, ведь у некоторых продавцов может не быть сертификата, который подтверждает качество их товара, а кто-то нарушает условия хранения. Впоследствии покупатели обращаются к врачам с симптомами отравления, а у некоторых из-за этого развиваются серьёзные заболевания. Какие инфекции могут в себе таить "домашние продукты", и как обезопасить себя от сомнительных покупок на рынке рассказали эксперты.

Роспотребнадзор по Красноярскому краю сообщил о первом в 2023 году случае заболевания трихинеллёзом: семилетний ребёнок заразился после употребления шашлыка из свиного мяса, купленного на стихийном рынке у неизвестного лица.

Трихинеллёз — одно из наиболее опасных паразитарных заболеваний. Важнейшее правило его профилактики — приобретать мясо и мясные продукты только в специально отведённых для продажи местах, после ветеринарно-санитарной экспертизы. От человека к человеку трихинеллез не передаётся.

По мнению гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалёва, мясо, которое продают на рынках, — сомнительный и опасный продукт, поскольку неизвестно происхождение товара — где растили животное, как забили и в каких условиях затем хранили.

При этом мясо, которое поступает из промышленной переработки, проходит многократный ветеринарный контроль - это является гарантией избежать заражения серьёзными инфекциями.

Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева рассказала, что в группу риска заражения попадают прежде всего аллергики, у которых слабая иммунная система, поэтому их организм не справляется с "обработкой различных паразитов" - в отличие от человека без аллергий.

"Дело в том, что нужно тщательно смотреть, что или кто заселился в организм, и почему это произошло именно от шашлыка. Все те живые организмы, которые были на слизистой, потом переселяются в мышечную ткань. А это означает уже более серьёзные последствия", — подчеркнула Алексеева.

Врач пояснила, что те дети, у которых наблюдают реакцию на раздражающие факторы, болеют до трёх-четырёх раз в год, в то время как ребёнок без аллергии - всего один или два.

Опасность ещё и в том, обнаружить наличие паразитов в организме получится не сразу - это может замедлить процесс выздоровления и ухудшить ситуацию.

В целях личной профилактики трихинеллёза и других похожих заболеваний Роспотребнадзор рекомендовал:

1. Не употреблять в пищу свинину и мясо диких животных (медведи, кабаны, барсуки), не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу на трихинеллёз;

2. Приобретать мясо и мясные продукты только в специально отведённых для продажи местах, а не на стихийных рынках;

3. Требовать у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность мясной продукции, и проверять, есть ли на мясе клеймо;

4. Употреблять в пищу только хорошо проваренное и прожаренное мясо — варить, жарить нужно не менее двух часов мелкими кусками;

5. Не пробовать сырой фарш.

Мясо — далеко не единственный продукт, в котором могут таиться паразиты. Особое внимание при покупке также следует уделять молочке, яйцам и даже овощам.

*По материалам телеканала "360"

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Теги:
Здоровье Продовольствие Рынок
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