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Общество

Жители Автозаводского и Ленинского районов были обеспечены надёжным теплоснабжением: "Волгаэнерго" подвела итоги отопительного сезона

17 мая 2023 18:43  [100] Общество
Фото предоставлено пресс-службой ГК “Волгаэнерго”

Фото предоставлено пресс-службой ГК “Волгаэнерго”

Генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко на заседании комиссии по городскому хозяйству Думы Нижнего Новгорода доложил об итогах отопительного сезона 2022-2023 годов в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода.

В докладе было отмечено, что Автозаводская ТЭЦ и котельные компании "Генерация тепла" (входит в группу "Волгаэнерго") штатно соблюдали температурные режимы и не допустили нарушений в утверждённых графиках. При этом все технологические задачи были решены в нормативные сроки. 

"Прошедший отопительный период показал сокращение числа отклонений в тепловых сетях. Этого удалось добиться за счёт увеличения объёма перекладки изношенных сетей и замены устаревшего оборудования. В рамках подготовки к зиме мы также провели гидравлические испытания теплотрасс с повышенными параметрами давления, что имело большое значение для надёжности теплоснабжения", – добавил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Предприятия были полностью обеспечены необходимыми материально-техническими и кадровыми ресурсами. Аварийно-диспетчерские службы, работавшие в круглосуточном режиме, имели возможность использовать системы мониторинга теплоснабжения двух городских районов. Это позволило не только контролировать ключевые параметры, но и предотвращать возможные технологические нарушения. Также "Теплосети" сформировали 16 ремонтных бригад, укомплектованных специальной техникой и запасом материалов. 

Виталий Гаврюшенко напомнил, что на ремонтную программу в 2022 году было выделено свыше 224 млн рублей, что позволило заменить более 15 км тепловых сетей. Благодаря дополнительному финансированию из "Фонда развития территорий" этот показатель в 2023 году вырастет до 21 км, а в 2024 году – до 44 км, что соответствует 7% от общей протяжённости сетей. "Мы опережаем цели, поставленные в Стратегии развития региона, и привлечение федеральных средств положительно отразится на надёжности теплоснабжения жителей Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода", – добавил Гаврюшенко. 

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Теги:
ЖКХ Теплоснабжение
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