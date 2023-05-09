Водителя из Татарстана с погоней и стрельбой задержали в Кстове Происшествия

Погоня со стрельбой произошла в Кстовском районе при задержании правонарушителя из Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В ходе несения службы на трассе М-7 "Волга" сотрудникам ДПС поступила информация о том, что неизвестный гражданин на автомобиле BMW X5 совершил ДТП на территории Воротынского и Лысковского районов, а ранее – заправил полный бак на АЗС в Республике Татарстан и, не заплатив, уехал.

Данный автомобиль полицейские обнаружили на 472 км автодороги в Кстовском районе и потребовали от водителя остановиться - но тот продолжил движение.

Более того, он пытался оторваться от преследования на большой скорости с грубыми нарушениями ПДД, создавая угрозу остальным участникам движения, и игнорировал обращения сотрудников ДПС, озвученные через громкоговоритель.

В соответствии со ст. 23 ФЗ "О полиции" было принято решение о применении табельного оружия, чтобы остановить нарушителя. Но даже после предупредительного выстрела в воздух водитель BMW не остановился, и сотрудник полиции выстрелил по колёсам.

Гонка закончилась в Кстове на улице Магистральной, где было произведено задержание 32-летнего водителя - жителя Татарстана. При осмотре машины в салоне был обнаружен пакетик с веществом растительного происхождения, который отправили на экспертизу.

В отношении задержанного водителя составлено три административных материала: по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона), ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора), ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Автомобиль нарушителя был эвакуирован на спецстоянку.