Подбор колесных дисков на авто: основные критерии

Колесные диски должны быть надежными и с этим сложно поспорить. Если на них не обращать внимание, то эксплуатировать машину в максимально безопасных условиях будет сложно. Каждый автовладелец должен знать, как правильно подобрать диски и какими они должны быть. Советы специалистов позволят сделать правильный выбор. К примеру, обязательно нужно обращать внимание на размеры, а также изучить характеристики изделия. Диски должны быть качественными и тогда проблем с дальнейшим использованием не будет. Каждый производитель предлагает разнообразные варианты дисков, которые подойдут на легковой автомобиль. Популярные модели действительно заслуживают внимания и рейтинг позволяет подобрать диски, которые на 100% будут соответствовать всем заявленным требованиям.

В продаже также есть и бюджетные модели. Строго установленные параметры позволяют быстро сориентироваться. В специализированных магазинах на выбор представлены различные варианты. Какие-то модели есть в наличии, какие-то нужно заказывать. Подбор позволяет подобрать модель, которая будет действительно качественной и обязательно подойдет. Каталог большой и можно обратить внимание на бренд, а можно подобрать вариант, который обойдется недорого.

Выбираем диски: критерии на которые стоит обратить внимание

Литые диски пользуются огромной популярностью. С каждым годом становится все больше автовладельцев, которые обращают внимание на эти варианты. Ассортимент специализированных магазинов огромный и покупателям есть из чего выбирать. К примеру, можно приобрести стальные или легкосплавные диски, кованные и штампованные. На каждом изделии стоит маркировка, которая позволяет быстро сориентироваться.

Мы уже говорили о том, что к выбору дисков стоит подходить серьезно и обращать внимание на многочисленные требования. Перечислять все нюансы мы не будем и обратим внимание на основные, например,

Диаметр окружности или PCD

На этот критерий обязательно стоит обращать внимание. Наличие отверстий влияет на качество дисков. Отдельного внимания заслуживает разболтовка. И чтобы не ошибиться, стоит заранее посчитать количество отверстий.

DIA

Центральное отверстие колеса также имеет свои размеры. При выборе диска также стоит обратить внимание на этот критерий.

ЕТ

Вылет диска также влияет на выбор. Одно дело дизайн и совершенно другое дело типоразмер. Колеса должны быть одинаковыми и только тогда владелец транспортного средства может быть уверен в том, что он сможет эксплуатировать автомобиль и не переживать за свою безопасность.

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