Выступление Глеба Никитина состоялось на форуме "Лидеры инвестиций" в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Выступление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина прошло в первый день форума "Лидеры инвестиций".

Мероприятие проходит в Пакгаузах на Стрелке, прямая трансляция доступна по ссылке.

По словам главы региона, несмотря на сложные вызовы, в Нижегородской области продолжается реализация масштабных инвестпроектов.

"Компании активно пользуются мерами поддержки, не боятся осваивать новые направления. В прошлом году Нижегородская область вошла в топ-5 национального рейтинга Агентства стратегических инициатив. Мы не останавливаемся на достигнутом и активно продолжаем работу по созданию максимально комфортного инвестиционного климата. Нам принципиально важно, чтобы все механизмы поддержки инвесторов сохраняли свою эффективности", - сказал Глеб Никитин.

Темой пленарной дискуссии стали новые рубежи экономики России. Губернатор рассказал о текущей адаптации региона и бизнеса к внешним обстоятельствам.

"Еще весной прогнозировался спад экономики региона почти на восемь процентов, но благодаря реализованным на федеральном и региональном уровнях мерам поддержки нам удалось перестроиться под новые реалии. ВРП за 2022 год, по оценке, составил 100,1 процента. А одна из ключевых задач на 2023 год – выйти на прирост ВРП не менее одного процента. Поддержка экономики, которой мы смогли воспользоваться, оказалась колоссальной. В общей сложности на стимулирование экономики нашего региона в 2020-2022 годах – в период всех ограничений и вызовов – было направлено более четверти триллиона рублей из федерального и регионального бюджетов. Наш совокупный вклад в дополнение к федеральным антикризисным мерам был сопоставимо весом – около 17 миллиардов рублей прямой бюджетной поддержки", - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что за пять лет инвестиции в основной капитал выросли на 88,4% и составили почти 1,8 трлн рублей.

"Благодаря системным усилиям по раскрытию инвестиционного потенциала Нижегородского региона мы ожидаем еще более высоких показателей. Выстроена качественная работа Корпорации развития как «единого окна» для обращения инвесторов. Модернизированный институт территориальных менеджеров эффективно сопровождает инвестиционные проекты во всех районах области. Выстроена коммуникация с федеральными институтами развития. Приняты новые сбалансированные меры поддержки – такие, как инвестиционный налоговый вычет. Успешно запущены пилотные проекты оптимизации и цифровизации процессов работы с инвесторами и многое другое", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что экономика региона не просто выстояла, но и достигла намеченных целей развития вопреки всем внешним вызовам.

Также в обсуждении темы приняли участие президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель совета директоров АО ГК "Титан" Михаил Сутягинский, экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс капитал" Софья Донец, руководитель группы суверенных и региональных рейтингов "АКРА" Елена Анисимова, руководитель группы по оказанию услуг в области операционных рисков и устойчивого развития Kept Игорь Коротецкий и представители других организаций.

Спикеры обсудили возможности, которые дают инвесторам новые экономические реалии, нишевое инвестирование, вопросы импортозамещения, принципы устойчивого развития инвестиционного климата и меры поддержки бизнеса.

Завершилась пленарная дискуссия сессией в формате вопроса-ответа. Участники форума смогли задать губернатору и другим спикерам вопросы о ведении бизнеса.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по инвестиционной активности.