Более 200 представительниц женского сообществ Нижнего Новгорода приняли участие в стратсессии "Женская инициатива" Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Совет женщин Нижнего Новгорода провел стратегическую сессию "Женская инициатива". Мероприятие прошло в зале заседаний городской Думы при поддержке Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия".

Участниками сессии стали более 200 представительниц женских сообществ города. Модератором обсуждения выступила основатель "Женского клуба Нижнего Новгорода" Зоя Большакова.

Участники сессии обсудили роль женщины в общественно-политической, предпринимательской, социальной жизни города и региона, а также поделились полезным опытом в реализации различных проектов. Главным вопросом сессии стало развитие и поддержка женских инициатив в рамках реализации "Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы в Российской Федерации».

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, региональный координатор проекта "Женское движение Единой России", руководитель Штаба общественной поддержки Ольга Щетинина рассказала, что по итогам мероприятия сразу несколько значимых социальных проектов получили приглашение проводить свои мероприятия на площадках Штаба общественной поддержки

"Более двухсот девушек, женщин с активной жизненной позицией откликнулись на приглашение встретиться и обсудить то, чем мы можем быть полезны друг другу. Мы видим на практике огромное желание женщин объединяться для решения общественных задач, развиваться и вместе менять мир к лучшему. Обсудили женское предпринимательство, вопросы поддержки материнства и детства, возможность совмещать работу, учебу и материнство и многое другое. И сразу, в ходе обсуждения, на наших глазах произошло несколько объединений проектов, чтобы каждый из них стал ярче и эффективнее – это реальный результат нашей работы", - сказала Ольга Щетинина.

Председатель Совета женщин Нижнего Новгорода, депутат городской Думы Оксана Дектерева подчеркнула, что одной из задач встречи было выявить новых лидеров нижегородского женского движения.

"Женсовет существует уже 35 лет, но сейчас пришло время, когда нужны новые методы, новые формы работы и взаимодействия. Хочется в наши ряды привлечь больше молодых, энергичных, активных женщин и девушек. В Нижнем Новгороде представлено достаточно много общественных объединений, которые так или иначе занимаются вопросами женской повестки, и все они могли бы объединить свои усилия для решения наших общих задач в сфере семьи, здоровья, экономической стабильности женщины", - отметила Оксана Дектерева.

Она добавила, что проведение стратегической сессии – это первый шаг большой работы. В ближайшее время будут организованы встречи по направлениям и составлен общий план действий.

"Идея проведения подобного мероприятия родилась достаточно давно, и она смогла воплотиться в жизнь благодаря поддержке людей, которые сегодня пришли. В городе очень много женских сообществ, но они все каждый сам по себе. И мы решили объединить эти сообщества в одну большую систему, которая будет развиваться совместно и будет давать много полезных, социально важных проектов. Мы все хороши по отдельности, но, если нас объединить, мы будем очень мощной созидательной силой", - уверена Зоя Большакова.

Напомним, партпроект "Женское движение Единой России" начал работу летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтеров и активистов. На платформе партии участницы движения прорабатывают и продвигают социальные, гуманитарные, культурные проекты для защиты интересов женщин, а также для поддержки участников спецоперации и их семей. Женщины также совместно разрабатывают предложения по изменению законодательства, создают образовательные проекты в разных отраслях.