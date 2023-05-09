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Общество

Свыше 57 тысяч жителей Нижегородской области получают страховую пенсию досрочно

18 мая 2023 17:20  [179] Общество

Более 57 тысяч жителей Нижегородской области получают страховую пенсию досрочно. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой управляющую отделением Соцфонда России по Нижегородской области Арину Садулину.

Досрочно пенсионного возраста достигли 30,5 тысячи мужчины и 26,7 тысячи женщин. Это связано, например, с тяжёлой работой или вредными условиями труда, пояснила Садулина. Кроме того, ранняя пенсия положена педагогическим, медицинским и творческим работникам.

Кроме того, за два года до достижения пенсионного возраста могут пенсия положена женщинам со страховым стажем не менее 37 лет и мужчинам со страховым стажем не менее 42 лет.

Досрочную пенсию могут также получать родители инвалидов с детства и многодетные матери. Так, например, при наличии трёх детей, один из которых младше 8 лет, женщине могут назначить пенсию в 57 лет, четверых — в 56 лет, пятерых и более детей — в 50 лет. При этом у неё должно быть не менее 15 лет общего страхового стажа.

На 1 апреля 2023 года в регионе было зарегистрировано 997 тысяч пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости на начало года составил 20 383 рубля.

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Теги:
Пенсионеры Пенсия
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