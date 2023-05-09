Почти 30 общественных пространств благоустроят летом 2023 года в Нижнем Новгороде по программе ФКГС Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде летом 2023 года по программе ФКГС планируется благоустроить 30 общественных пространств. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев, отметив, что на 27 объектах уже начались работы.

По его словам, на ряде объектов работы стартовали еще в конце марта - начале апреля. Там подрядчики уже приступили к озеленению территорий, установке детских и спортивных площадок.

В ближайшее время к открытию запланированы два сквера - в Сормовском и Автозаводском районах. Территория на улице Лескова в настоящее время готова уже на 80%.

По словам представителя подрядчика, на объекте завершены работы по укладке брусчатки, установлены спортивные тренажёры, лавочки и урны, детские игровые элементы, качели, перголы. В настоящее время идет подготовка к укладке резинового покрытия для спортплощадки и обустройство нового газона.

Помимо данной локации, в Автозаводском районе в текущем году приведут в порядок еще четыре общественных пространства.

Как рассказал глава района Александр Нагин, работы сейчас ведутся в детском сквере на пр. Октября, ул. Дружаева, пр. Бусыгина и сквере на ул. Плотникова.

В Нижнем Новгороде продолжается голосование по выбору объектов благоустройства по ФКГС на 2024 год.

"До окончания голосования остаётся около двух недель, и на сегодня свой выбор сделали почти 90 тысяч нижегородцев. Это хороший показатель, но призываю тех, кто ещё не оставил своё мнение, сделать это на сайте "Голос За", в волонтёрский пунктах в торговых центрах и в МФЦ. К слову, сам я проголосовал в самом начале кампании, что заняло это не больше пяти минут. Давайте вместе сделаем наш город ещё красивее и комфортнее вместе", - сказал мэр Юрий Шалабаев.

Напомним, что почти 100 общественных пространств благоустроено в Нижнем Новгороде по программе ФКГС за три года.