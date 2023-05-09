Банк России выпустил 10-рублевую монету "Нижний Новгород"
Расширен перечень нижегородских медиков, получающих соцвыплаты
Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" закрыли на реставрацию
Время работы Нижегородского кремля продлено
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Как провести ликвидацию юридического лица: шаги и процедуры

18 мая 2023 17:42  [77]

Ликвидация юрлица – это процедура, после которой организация перестает существовать, она может быть проведена в добровольном порядке, либо по судебному решению. В данном материале мы расскажем о добровольной ликвидации.

Способы ликвидации

Процедура ликвидации юридического лица является долгой и сложной, поэтому лучше для ее проведения обратиться к специалистам, на сайте https://consulting.aoreestr.ru/services/reorganization/liq/ можно узнать подробности. Но имеется еще ряд вариантов, которыми можно воспользоваться при необходимости закрыть свое дело. Существует несколько видов реорганизации:

  • Слияние – осуществляется передача всех прав двух и больше сообществ одному, которое создано специально для этого.
  • Разделение. Процедура, обратная вышеуказанной. В этом случае одна организация делит обязанности на две и больше других.
  • Присоединение. Одна или несколько организаций прекращают деятельность, после чего следует передача полномочий другому сообществу. О присоединении ООО к ООО можно узнать на странице https://consulting.aoreestr.ru/services/reorganization/in/prisoedinenie-ooo-k-ooo/ компании «Реестр-Консалтинг».
  • Выделение. Осуществляется передача только части прав другому юрлицу без ликвидации остальных у первоначального.
  • Преобразование. Процедура, в ходе которой меняется статус организации, то есть форма деятельности, например, на ИП.

Как ликвидировать юрлицо: пошаговая инструкция

Если вам нужно именно ликвидировать организацию, не передавая ее права и обязанности иным лицам, то расскажем подробнее, как действовать в этом случае.

Алгоритм действий:

  • Принять решение о закрытии организации. На собрании соучредителей нужно вынести единогласное заключение о ликвидации юрлица. На основании этого оформляется протокол и формируется ликвидационная комиссия, как правило, состоящая из главных лиц организации. Выбранный руководитель комиссии будет представлять компанию в суде и нести полную ответственность за все решения, связанные с ликвидацией юрлица.
  • Уведомить налоговую службу в течение трех суток после принятия решения. В срок до пяти рабочих дней сотрудники службы должны подтвердить внесение записи в реестр о завершении работы организации.
  • Опубликовать в «Вестнике госрегистрации» информацию о закрытии организации для оповещения всех ее контрагентов.
  • Уведомить кредиторов. Нужно в письменном виде известить банковские организации и другие лица, которые кредитовали компанию, о ее предстоящем закрытии.
  • Составить промежуточный ликвидационный баланс. В бухгалтерском отчете должны быть указаны сведения о задолженностях перед кредиторами, а также имуществе, находящемся в собственности юрлица.
  • Подать документы в ФНС. Необходимо отнести в налоговую службу заявление вместе с заключительным решением собрания, ликвидационный баланс, квитанцию об оплате госпошлины.

После подтверждения ликвидации юридического лица листом записи из Единого госреестра останется выполнить только несколько дел: закрытие расчетного счета, уничтожение печати в специальной организации, сдача документации ликвидированной компании в архив.

Реклама. АО "Реестр-Консалтинг". consulting.aoreestr.ru Kra23zZU5

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph