Как провести ликвидацию юридического лица: шаги и процедуры

Ликвидация юрлица – это процедура, после которой организация перестает существовать, она может быть проведена в добровольном порядке, либо по судебному решению. В данном материале мы расскажем о добровольной ликвидации.

Способы ликвидации

Процедура ликвидации юридического лица является долгой и сложной, поэтому лучше для ее проведения обратиться к специалистам, на сайте https://consulting.aoreestr.ru/services/reorganization/liq/ можно узнать подробности. Но имеется еще ряд вариантов, которыми можно воспользоваться при необходимости закрыть свое дело. Существует несколько видов реорганизации:

Слияние – осуществляется передача всех прав двух и больше сообществ одному, которое создано специально для этого.

Разделение. Процедура, обратная вышеуказанной. В этом случае одна организация делит обязанности на две и больше других.

Присоединение. Одна или несколько организаций прекращают деятельность, после чего следует передача полномочий другому сообществу. О присоединении ООО к ООО можно узнать на странице https://consulting.aoreestr.ru/services/reorganization/in/prisoedinenie-ooo-k-ooo/ компании «Реестр-Консалтинг».

Выделение. Осуществляется передача только части прав другому юрлицу без ликвидации остальных у первоначального.

Преобразование. Процедура, в ходе которой меняется статус организации, то есть форма деятельности, например, на ИП.

Как ликвидировать юрлицо: пошаговая инструкция

Если вам нужно именно ликвидировать организацию, не передавая ее права и обязанности иным лицам, то расскажем подробнее, как действовать в этом случае.

Алгоритм действий:

Принять решение о закрытии организации. На собрании соучредителей нужно вынести единогласное заключение о ликвидации юрлица. На основании этого оформляется протокол и формируется ликвидационная комиссия, как правило, состоящая из главных лиц организации. Выбранный руководитель комиссии будет представлять компанию в суде и нести полную ответственность за все решения, связанные с ликвидацией юрлица.

Уведомить налоговую службу в течение трех суток после принятия решения. В срок до пяти рабочих дней сотрудники службы должны подтвердить внесение записи в реестр о завершении работы организации.

Опубликовать в «Вестнике госрегистрации» информацию о закрытии организации для оповещения всех ее контрагентов.

Уведомить кредиторов. Нужно в письменном виде известить банковские организации и другие лица, которые кредитовали компанию, о ее предстоящем закрытии.

Составить промежуточный ликвидационный баланс. В бухгалтерском отчете должны быть указаны сведения о задолженностях перед кредиторами, а также имуществе, находящемся в собственности юрлица.

Подать документы в ФНС. Необходимо отнести в налоговую службу заявление вместе с заключительным решением собрания, ликвидационный баланс, квитанцию об оплате госпошлины.

После подтверждения ликвидации юридического лица листом записи из Единого госреестра останется выполнить только несколько дел: закрытие расчетного счета, уничтожение печати в специальной организации, сдача документации ликвидированной компании в архив.

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