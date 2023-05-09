"Фестиваль трех юбилеев" состоится в Нижегородской филармонии им. Ростроповича Культура и отдых

"Фестиваль трех юбилеев" пройдет в Нижегородской государственной академической филармонии имени М. Ростроповича и Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М. Горького 27–31 мая.

Как сообщили в нижегородском Минкультуры, мероприятия связаны с именами Сергея Рахманинова, Федора Шаляпина и Максима Горького.

Пять разножанровых фестивальных программ объединят произведения классического и современного искусства, образцы академической музыки и шедевры литературы.

В концертах фестиваля примут участие многие выдающиеся дирижеры, музыканты и вокалисты, симфонический оркестр и камерный ансамбль, хоровые коллективы, артисты театра и кино. Среди выступающих – Денис Мацуев, Юрий Башмет и Московский камерный ансамбль "Солисты Москвы", Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова, Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова, а также солисты ведущих оперных театров Москвы и Санкт-Петербурга ("Геликон-Опера", "Новая опера" и Мариинский театр), артисты МХТ имени А.П. Чехова. Главным участником фестивальных программ по традиции станет Академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии.

"Каждый сезон филармония проводит разножанровые праздники искусств. Вспомним положивший начало фестивальному движению в России фестиваль "Современная музыка", Международный фестиваль искусств имени Сахарова, "Новые имена". Каждый из них уникален по составу участников и программ, созвучных времени и событиям. Предстоящий "Фестиваль трех юбилеев" — это своеобразная "машина времени". Она вернет нас в эпоху трех гениев — Рахманинова, Горького и Шаляпина, которых объединяла творческая и человеческая дружба, связанная с Нижним Новгородом. С нетерпением ждем еще один триумф российского искусства!", – рассказала художественный руководитель-директор Нижегородской филармонии им. Мстислава Ростроповича Ольга Томина.

Гости фестиваля получат возможность услышать духовные произведения Сергея Рахманинова – "Всенощное бдение" и симфоническую поэму "Колокола". Их исполнят Академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии под управлением народного артиста России Владимира Понькина, Хоровая капелла России имени А.А. Юрлова, Русский хор имени А.В. Свешникова под руководством народного артиста России Геннадия Дмитряка, солистка музыкального театра "Геликон-Опера" Лидия Светозарова (сопрано), солист Московского театра "Новая опера" имени Е. В. Колобова Станислав Мостовой (тенор) и солист Академического русского хора имени А.В. Свешникова Чингис Баиров (баритон). Концерт состоится в рамках программы Министерства культуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны".

Гала-концерт к 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина объединит лучшие басы оперной труппы Мариинского театра. Сделавшие Шаляпина легендой мировой оперной сцены арии из опер "Борис Годунов" Модеста Мусоргского, "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, "Князь Игорь" Александра Бородина, "Садко" Николая Римского-Корсакова, "Фауст" Шарля Гуно, "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини и "Дон Жуан" Вольфганга Амадея Моцарта прозвучат в исполнении народного артиста России Владимира Ванеева, лауреата Национальной оперной премии "Онегин" и Молодежной премии Санкт-Петербурга Мирослава Молчанова, лауреата международных конкурсов Глеба Перязева в сопровождении Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии под управлением Владимира Понькина.

В рамках фестивальной программы 28 мая на сцене Нижегородского театра драмы состоится показ спектакля по самой известной пьесе Максима Горького "На дне" в постановке московского режиссера Валерия Саркисова.

Также программу фестиваля дополнит литературно-музыкальный вечер "Истории любви". В сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета звезды Московского художественного театра имени А.П. Чехова Михаил Пореченков, Авангард Леонтьев, Игорь Золотовицкий, Кристина Бабушкина и Наташа Швец прочитают рассказы о любви, написанные Антоном Чеховым, Максимом Горьким, Александром Куприным и Иваном Буниным.

Завершением "Фестиваля трех юбилеев" и всего музыкального сезона Нижегородской филармонии станет сольный концерт народного артиста России Дениса Мацуева.

Узнать подробности и приобрести билеты на мероприятия "Фестиваля трех юбилеев" можно на сайтах Нижегородской филармонии имени М. Ростроповича и Нижегородского театра драмы имени М. Горького.